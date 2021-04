The Weeknd y Ariana Grande lanzan video animado de ‘Save Your Tears’

CIUDAD DE MÉXICO. – Como se insinuó a principios de esta semana, The Weeknd lanzó un remix y un video animado de “Save Your Tears“, con Ariana Grande.

El audiovisual es una producción animada surrealista y sorprendente con representaciones de ambos artistas que fue dirigido por Jack Brown y producido por Blinkink.

El corto juega con el tema y la historia de “After Hours”, nuevamente vemos al personaje de la chaqueta roja, y también la decapitación.

Hasta el momento, el video de la colaboración se ubica en el #2 en tendencias de videos y ha alcanzado 3.5 millones de reproducciones.

Esta es la tercera colaboración entre The Weeknd y Grande, previamente lo habían hecho en 2014 “Love Me Harder“, y con el tema “Off the Table“.

Además, antes de esta colaboración, “Save Your Tears” era una de las canciones más exitosas de uno de los álbumes más exitosos de la última década.

Cabe señalar, está certificado como doble platino y ha superado mil millones de reproducciones.

También continúa una buena racha para The Weeknd que comenzó en noviembre de 2019 con el lanzamiento de las primeras canciones de “After Hours”, “Heartless” y “Blinding Lights”.

La última canción fue la más rápida en alcanzar los 2 mil millones de transmisiones en la historia de Spotify y es una de las cuatro pistas en alcanzar esa marca.

A pesar de la pandemia, The Weeknd ha tenido un éxito monumental el año pasado: además del éxito de “After Hours” y sus sencillos, encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021.

También, realizó actuaciones memorables en los American Music Awards y los MTV VMA.

