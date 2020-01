30 de enero, último día para agotar saldo de viejas tarjetas del Metro

CIUDAD DE MÉXICO.— A partir del 31 de enero, las antiguas tarjetas viejas del transporte público serán inservibles en su totalidad en el Metro y Tren Ligero, debido a que el acceso a dichos transportes será exclusivamente con las tarjetas de movilidad integrada, informó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

La dependencia destacó que estas tarjetas funcionarán hasta el 30 de enero en todos los sistemas, por lo que exhortó a los usuarios a gastar todo su saldo antes de esa fecha, pues no podrá ser traspasado de las viejas a las nuevas tarjetas de movilidad.

Además, el 31 de enero entrará en funcionamiento la utilización de este método de pago en Trolebús de Eje Central, y en la ruta de autobuses RTP de Circuito Bicentenario, aunque en las primeras semanas continuará la existencia de un sistema mixto de pago con efectivo y con validadores para facilitar la transición hacia la nueva tarjeta.

La Secretaría de Movilidad capitalina aclaró que en el caso del Metrobús, las antiguas tarjetas dejarán de funcionar a partir del 21 de febrero. Mientras que en el caso de los boletos del papel del Metro, estos seguirán funcionando con normalidad.

A la fecha se han comercializado más de 4 millones de tarjetas de movilidad integrada, la cual fue presentada el pasado 16 de octubre de 2019 y cuenta con uno de los estándares de seguridad más altos a nivel mundial. Permite el acceso a:

Metro,

Metrobús,

Tren Ligero,

Ecobici,

Biciestacionamientos

y próximamente a Trolebuses,

RTP y Cablebús.

Hasta el 31 de diciembre pasado existió una promoción para que la ciudadanía adquiriera la nueva tarjeta: tuvo un costo de cinco pesos, o se podía canjear gratuitamente a cambio de dos tarjetas antiguas. Actualmente, el costo del plástico es de 15 pesos.

