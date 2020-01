5 formas de recordar a David Bowie en su cumple

CIUDAD DE MÉXICO.- Un día como hoy pero de 1947 nacía David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie, uno de los personajes más importantes del mundo de la música debido a su estilo tan característico e innovador.

El artista falleció el 10 de enero de 2016, a dos días de haber celebrado su cumpleaños número 69 a causa de un cáncer de hígado que le había sido diagnosticado dieciocho meses antes.

Para celebrar su vida y honrar su obra, a continuación te recomendamos algunas formas en que puedes recordar y mantener vivo el legado artístico que dejó al mundo el precursor del glam rock.

Viendo sus películas

David Bowie fue un camaleón a lo largo de toda su carrera, pues no muchos saben que además de ser un gran músico, compositor y productor, también incursionó en el mundo de la actuación donde triunfó gracias a sus interpretaciones a pesar de su marcado acento británico.

Desde un alienígena que llega al planeta Tierra, hasta un prisionero de guerra atrapado en Japón; David Bowie ofreció siempre grandes interpretaciones en los filmes en que participó.

Escuchando su música

Con múltiples alter egos (Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Mayor Tom o El Duque Blanco), David Bowie es uno de los íconos más influyentes en la historia del rock. Con su estilo único y extravagante logró fusionar el vanguardismo y la cultura pop.

Bowie no se limitó únicamente al rock, aunque fuera ese su género predilecto. Cada reinvención de sí mismo lo llevó a experimentar con géneros distintos al rock, como el jazz y el electro.

Viendo su documental en Netflix

The man who changed the world es el documental sobre David Bowie en Netflix que entrega información relevante sobre su vida e influencia.

Relatado a través del testimonio de varios de sus amigos y conocidos, en la producción se muestran también entrevistas, fotografías y videos de Bowie. Todo ese material cuenta los hitos que marcaron su vida, desde su infancia en medio de una familia humilde, hasta sus últimos días de vida.

https://www.youtube.com/watch?v=Q85VXhaYJJo

Imitando su estilo

Bowie destacó por su influencia en la moda durante la década de los 70. El artísta jugaba con la ambigüedad del significado de los sexos. Prueba de ello es el uso de maquillaje tanto en mujeres como en hombres. David Bowie aseguraba que tanto los hombres podían teñirse el pelo y maquillarse, como llevar tacones y las mujeres podían cortarse el pelo, llevar trajes masculinos y corbatas.

Es por ello que deja a un lado los estereotipos y se ensalza la personalidad de uno mismo dejando que la ropa defina la originalidad de tu personalidad.

Tomándote fotos en los lugares que él visitó en la CDMX

La gira de su álbum Earthling permitió a los mexicanos ver en vivo al británico, que tocó en un Foro Sol con lleno total. La noche del jueves 23 de octubre de 1997 más de 40.000 personas se habían congregado para ver y escuchar en vivo al artista.

Previo a su presentación, David Bowie aprovechó su llegada a la ciudad, tres días antes, para conocer la cultura mexicana. Visitó el Museo Frida Kahlo, las Pirámides de Teotihuacán, el Museo de Bellas Artes y Palacio Nacional.

El fotógrafo Fernando Aceves fue el encargado de documentar el paseo de Bowie en tierras mexicanas, contratado por la empresa que organizó el evento.

En 1997 Fernando Aceves, @jazzrockman, realizó una extraordinaria sesión fotográfica a Bowie en escenarios mexicanos pic.twitter.com/uUyYn5PqaG

— Rafael Tovar (@rtovarydeteresa) January 11, 2016

Continúa leyendo:

Hija de Carrie Fisher interpretó a Leia en la última entrega de Star Wars

AMX/KMJ

The post 5 formas de recordar a David Bowie en su cumple appeared first on Almomento.Mx.