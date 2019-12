8 muertos en enfrentamiento entre civiles y Guardia Nacional en Guanajuato

IRAPUATO, GUANAJUATO.- Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo armado dejó como saldo un elemento de la Guardia Nacional muerto, uno más lesionado y siete civiles abatidos.

El suceso se registró en la carretera Irapuato-Abasolo a la altura de la comunidad de Yóstiro. Se sabe que los elementos realizaban vigilancia de rutina cuando fueron sorprendidos por civiles armados que comenzaron a disparar

Después del tiroteo los uniformados ingresaron a un domicilio donde encontraron armas largas y cortas, chalecos tácticos, cartuchos, casquillos útiles, así como vehículos y droga.

Durante el operativo, los elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos a balazos desde un domicilio por presuntos delincuentes, por lo que repelieron la agresión y se desató un enfrentamiento.

En la vivienda fueron localizadas armas cortas y armas largas, así como chalecos tácticos, municiones, droga y tres vehículos que fueron puestos a disposición del ministerio público.

Se presume que el inmueble era utilizado como casa de seguridad.

Hasta ahora es el segundo elemento de la Guardia Nacional asesinado en Guanajuato. El pasado 10 de agosto un elemento murió tras ser agredido a balazos en Yuriria, cuando intentaba poner a salvo a una mujer y su hija, las cuales habían quedado en medio de un fuego cruzado entre presuntos delincuentes y elementos federales.

