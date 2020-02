A punta de pistola, asaltan a tío de Claudia Sheinbaum en Coyoacán

CIUDAD DE MÉXICO.— José Manuel Sheinbaum Yoselevitz, tío de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, fue asaltado en calles de la alcaldía Coyoacán. A punta de pistola, le quitaron su teléfono celular y un reloj.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los hechos se registraron el 4 de febrero, a las 18:30 horas, mientras que la mandataria capitalina atendía una Asamblea de Seguridad en Azcapotzalco.

Sheinbaum Yoselevitz trató de escapar de los ladrones, pero le apuntaron con una pistola para que entregara sus pertenencias. Le despojaron de su teléfono celular, un iPhone 7, y un Apple Watch, momentos después de asaltar a otro automovilista.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación con el número CI-FAAR/CU/UI-1 C/D/0027/02-2020.

El caso

El tío de la mandataria circulaba a bordo de su automóvil por avenida San Jerónimo cuando lo alcanzó un atasco vial. Cuando el hombre, de 75 años de edad, notó que asaltaban a otros automovilistas trató de escapar echándose en reversa, sin embargo no lo consiguió.

Los asaltantes notaron la acción de Sheinbaum Yoselevitz y amenazándolo con un arma de fuego lo obligaron a darles sus pertenencias. Tras el atraco, los delincuentes lograron escapar entre los autos.

