A un año de su muerte, PAN realiza misa en memoria de Martha Erika y Moreno Valle

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de diciembre (AlMomentoMX).— El Partido Acción Nacional (PAN) realiza una misa para conmemorar el primer aniversario luctuoso de la gobernadora Martha Erika Alonso; y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, en el santuario Guadalupano, en Puebla.

De acuerdo con Milenio, a la misa asiste el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, así como militantes del mismo partido. La ceremonia comenzó a las 10:00 horas y es oficiada por el obispo auxiliar de Puebla, Felipe Pozos Lorenzini.

Este lunes, el PAN invitó a la misa por medio de redes sociales, la cual no está ligada la ceremonia religiosa que realizarán los familiares del matrimonio.

El 24 de diciembre de 2018 a las 14:36 horas, el helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, se desplomó en un terreno en el municipio de Coronango, Puebla. Ellos, su acompañante y los dos pilotos murieron al instante, calcinados —según el reporte oficial—.

