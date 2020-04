CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que la percepción ciudadana de la inseguridad a nivel nacional está “ligeramente” a la baja.

Respecto al desempeño de las instituciones de seguridad aseveró que la percepción ha mejorado en general, y que la Secretaría de Marina ocupa el primer lugar en esta medición.

“En el caso de la Marina, la tendencia es alta 86.2%. Es una de de las calificaciones más altas en las instituciones públicas y privadas del país”, dijo en la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En lo que se refiere al Ejército Mexicano, indicó que la tendencia también resulta favorable, “el Ejército tuvo un alza muy importante, pero la tendencia en la gráfica de desempeño tuvo un alza muy favorable, es la segunda institución del país con más alta calificación con 83.4%”.

Durazo Montaño resaltó que en el caso de la Guardia Nacional, aun cuando es la corporación de seguridad más joven, registra una percepción de desempeño favorable entre los ciudadanos.

“Aquí nace la Guardia Nacional nuevamente en un reposicionamiento con 69.1% de su valoración social. No obstante su reciente creación, tiene prácticamente un año de haber comenzado sus trabajos operativos”, expuso el funcionario federal.

AM.MX/fm

The post Afirma Alfonso Durazo que la percepción de inseguridad en la ciudadanía va “ligeramente” a la baja appeared first on Almomento.mx.

Share this...

Pinterest Linkedin