AHF México contribuye a eliminar la violencia de género en nuestro país

CIUDAD DE MÉXICO.- AHF México participa como patrocinador en la organización del 17 Festival Internacional de Cine Judío México 2020 que se llevará a cabo del 17 de enero al 6 de febrero en nuestro país. En esta edición, las mujeres serán el centro temático y bajo el lema “Historias que Inspiran”, los organizadores proponen una reflexión sobre su posición a nivel latinoamericano y la urgencia de cambio.

“Es increíble que hoy por hoy ser mujer y estar viva en México sea un privilegio, sabemos que 12 mujeres aproximadamente son asesinadas diariamente solo por ser mujeres, desde el Museo de Memoria y Tolerancia nos damos cuenta de la urgencia de enfocarnos en la defensa de uno de los cinco grupos más discriminados en México”, señaló Vivian Silberstein directora de Relaciones Internacionales en el MyT y consejera del FICJM.

Vivian adelantó que uno de los eventos centrales de esta edición será la presentación de la cinta: “Perfectas” de Tal Granit y Sharon Maymon, una cinta de tres chicas populares que no están de acuerdo con sus medidas pero que de fondo plantea el tema trans desde todas sus miradas. El evento está agendado para el 28 de enero a partir de las 15:30 en el Museo de Memoria y Tolerancia que culminará en un conversatorio donde AHF México será presentador.

El tema de la mujer no es casual en esta edición, Fredel Saed Raffout directora del FICJM señaló que se pretende sumar al reclamo de cambio, “haremos hincapié en alzar la voz desde nuestra trinchera”, por ello este año el lema es “Historias que Inspiran” se replicará a través de las embajadoras, imagen del festival, todas ellas judías mexicanas que simbolizan la estabilidad y la continuidad de la tradición de su comunidad.

Una de las 36 historias es Nicole Finkelstein directora de AHF México, quien asegura que “sumarse a un esfuerzo de cambio a través del séptimo arte definitivamente va encaminado a eliminar estigmas y discriminación, es este caso el compartir historias seguramente nos darán ideas para aplicar en la acción”.

Son mujeres mexicanas judías cuyas historias de vida sirven de inspiración a otras mujeres, pues simbolizan la estabilidad y la continuidad de la tradición en su comunidad, al mismo tiempo que inspiran a la mujer moderna y emprendedora de México, sin importar su etnia, religión o grupo cultural.

Otras historias que veremos durante el 17 Festival Internacional de Cine Judío México Cecy Cohen, Tanny Achar, Lizette Weber, Shulamit Goldsmit, Daniela Yoffe, Natalie Epelstein, Raquel Bessudo, Brenda Jaet, Linda Atach, Lina Holtzman, Romy Guttman, Judit Bokser, Frida Harari, Shula Atri, Fanny Sarfati, Debbie Chamlati, Lina Kably, Gracia Zimet, Rinna Gitler, Lily Margolis, Daniela Magun, Alix Bauer, Orly Beigel, Naomi González Kahn, Sarah Achar, Rinna Riesenfeld, Rashel Cohen, Latife Zetune, Stephanie Fastlicht, Vivian Silberstein, Xanic Zondowicz, Verónica Salame, Alice Gamus y Fredel Saed.

Por otra parte, en conferencia de prensa efectuada esta mañana en el cine Diana de la Ciudad de México se señaló que, a pesar del recorte presupuestal aplicado a varios rubros culturales durante el 2019, entre ellos el cine, hizo que varios de los festivales importantes de nuestro país desaparecieran. No fue el caso del FICJM que cuenta con el respaldo de la comunidad judía y de todos aquellos que reconocen el valor de procurar la cultura en nuestro país.

En 2020, nos enfrentamos al mismo panorama, sin embargo, sabemos que contamos con tu apoyo para continuar con nuestra labor, ya que procurar cultura, es también ganar espacios seguros para la reconstrucción del tejido social.

Teófilo Kalach presidente del Consejo directivo en el festival detalló que a pesar de todas las precariedades todos y todas las directoras están invitadas a presentar sus propuestas para presentarlas dentro del festival o fuera, “todas pasan por un proceso del equipo de programación y el equipo de selección, aquí no hay dedazo jamás” concluyó Fredel Saed Raffout directora del festival.

