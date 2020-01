Al puro estilo de Titanic, DiCaprio salva a un hombre de morir ahogado en el Caribe

CIUDAD DE MÉXICO.— Leonardo DiCaprio cerró el 2019 convertido en todo un héroe real cuando salvó a un hombre que se ahogaba en aguas del Caribe.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre cuando el actor estadounidense viajaba en su yate particular acompañado de su novia la actriz Camila Moore y algunos amigos.

En el transcurso del viaje, DiCaprio escuchó la señal de emergencia en la que se reportaba que un hombre de 24 años, de nacionalidad francesa, había caído en el mar del Caribe y llevaba desaparecido más de 11 horas.

#DiCaprio héroe: salvó a un hombre de morir ahogado en el #Caribe: El actor protagonizó el rescate de un sujeto que cayó de un yate y permaneció más de 11 horas desaparecido en la zona de St. Martin. https://t.co/Jwc6nigxmD #Rosario3 pic.twitter.com/mf9y0RcKnB

— Rosario3.com (@Rosariotres) January 9, 2020

El actor no dudó en desviar la ruta de su embarcación y unirse a las acciones de búsqueda y rescate del hombre que había caído por la borda.

De acuerdo con Daily Mail, la embarcación de DiCaprio fue la única que continuó la búsqueda y después de navegar durante horas en aguas turbulentas lograron ver al hombre agitando las manos en el agua y que de no haberlo salvado se hubiera enfrentado a una muerte segura en medio del océano.

Los seguidores de DiCaprio no dudaron en comparar la hazaña de su ídolo muy al estilo de su personaje en la cinta Titanic, donde Jack salva a Rose de morir ahogada.

