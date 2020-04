AMLO adelanta que su plan económico ante la crisis no contempla incrementar deuda

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia de prensa extraordinaria llevada a cabo esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya tiene un plan para atender la crisis económica y aclaró que no recurrirá a la contratación de deuda.

Ante los estragos económicos causados por la pandemia de coronavirus, el jefe del Ejecutivo adelantó que este domingo presentará de manera oficial su plan de recuperación económica para el país y aclaró que “no será ortodoxo, como se estilaba en los gobiernos neoliberales”.

“No es más de lo mismo, porque esto ya cambió porque siempre la costumbre, lo recurrente era que ante estas crisis era ahí va el plan para contratar deuda. Estoy haciendo todo lo que sea posible para no contratar deuda, porque imagínense si endeudamos al país. ¡No! Tenemos muchos recursos”, señaló el presidente.

El día de mañana, a las 17:00 horas en el patio de honor, el presidente ofrecerá su mensaje trimestral en el que, además de informar lo que está realizando el gobierno federal ante la pandemia del coronavirus, también anunciará su plan de recuperación económica en el que se incluyen acciones de salud y empleo.

También, el presidente habrá de anunciar que ya se tiene autorizado el plan para el sector energético, cuyo valor podría ascender a unos 35 mil millones de dólares.

Tras el mandato para la eliminación de fideicomisos sin estructura orgánica del Gobierno Federal, Hacienda usará parte de esos recursos para enfrentar la contingencia y destinarlos directamente al presupuesto de este año.

