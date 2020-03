AMLO es el primer en desobedecer la sana distancia para enfrentar COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó que el primero en desobedecer la sana distancia y las medidas de prevención para evitar los contagios del Covid-19 en el país es el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien debería de dar el ejemplo a las y los mexicanos.

Detallaron que el mandatario sigue exponiendo a la población con sus giras al interior de la República Mexicana y viajando en vuelos comerciales, con lo que evidencía que continúa minimizando los efectos de la pandemia que ha cobrado miles de vidas a nivel internacional y que en el país ya se registran 11 víctimas.

Asimismo, criticaron que sus acciones se contradicen a las indicaciones de su propio Gabinete de Salud, por lo que urgió al Gobierno Federal a garantizar el suministro de medicamentos y material de salud necesario, pues diariamente médicos y enfermeras sostienen que no se les brindan los artículos suficientes para realizar su trabajo.

Recordaron que el PRD ha solicitado a la Secretaría de Salud información urgente acerca de la estrategia implementada para enfrentar el desabasto de medicamentos, así como el funcionamiento del Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI), sin embargo, hasta el momento no hay transparencia en el uso de los recursos que se han destinado para hacer frente a la pandemia.

Añadieron que de acuerdo a declaraciones del propio director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la carencia de equipos de protección para el personal sanitario es insuficiente a nivel mundial, sin embargo, México no debe escatimar ningún recurso en garantizar las pruebas e insumos necesarios para atender y evitar la propagación del Covid-19.

