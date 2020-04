AMLO pretende pasar por encima del poder Legislativo e implementar un gobierno autoritario: PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- Los integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazaron categóricamente la iniciativa presidencial para modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López, envió la noche de este jueves a la Cámara de Diputados.

Argumentaron que el mandatario federal pretende pasar por encima de las facultades del Poder Legislativo en materia de presupuesto y que busca implementar un gobierno autoritario aprovechando la pandemia del Covid-19.

Aseguraron que solamente con contrapesos y división de poderes es como una democracia puede consolidarse y establecerse un régimen con estado de derecho.

Los dirigentes criticaron que López Obrador quiera utilizar la coyuntura de la pandemia para abrogar las facultades del Poder Legislativo de manera discrecional y así utilizar el presupuesto público para sus propios intereses.

Reiteraron que se debe respetar las facultades del Poder Legislativo en materia presupuestaria y que de manera conjunta y coordinada el Ejecutivo y el Legislativo deben generar las mejores leyes para que se ejerza el presupuesto y el gasto público de manera eficaz y eficiente.

Insistieron que el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados, tiene las facultades constitucionales para aprobar el presupuesto y vigilar el cumplimiento eficiente del gasto, por ello comentaron que es el Poder Legislativo quien debe de vigilar que el presupuesto se ejerza de manera correcta.

En ese sentido, comentaron que el legislativo tiene las facultades para autorizar o rechazar algún tipo de modificación del presupuesto por parte del presidente de la República, es así como se construye una democracia y un régimen con estado de derecho.

Finalmente, comentaron que las y los mexicanos requieren que exista una coordinación entre los Poderes de la Unión y no que un Poder quiera avasallar a otro por encima de nuestra Constitución.

AM.MX/fm

The post AMLO pretende pasar por encima del poder Legislativo e implementar un gobierno autoritario: PRD appeared first on Almomento.mx.

Share this...

Pinterest Linkedin