AMLO se dice confiado de resolver violencia en mensaje de Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de Año Nuevo para los mexicanos deseó que el 2020 sea de éxitos y felicidad para todos. Y señaló que uno de sus grandes pendientes es acabar con la violencia y la inseguridad aunque se dijo confiado de lograr resolverlos.

AMLO dijo “Tenemos, hay que decirlo y reconocerlo, para aplicarnos más, tenemos problemas pendientes, tenemos asignaturas pendientes como es el caso de la inseguridad y la violencia pero tengo mucha confianza que vamos a ir apaciguando, vamos a ir pacificando al país, porque no se permite la corrupción, tiene que haber progreso y justicia, se le tiene que garantizar a los jóvenes el derecho al trabajo, el derecho a la educación”.

También felicitó a todos los mexicanos al decir “Mando un abrazo a todos los mexicanos independientemente a la corriente de pensamiento que se tenga o la religión que se profese”.

A través de un video, AMLO envió el mensaje tal como adelantó días antes de que tomara unas vacaciones en Palenque, Chiapas, donde está su quinta, aunque la grabación se realizó en la zona arqueológica del mismo nombre.

AM.MX/fm

