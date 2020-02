Amonestan a 41 negocios de la CDMX por seguir usando bolsas de plástico

CIUDAD DE MÉXICO.— En 20 días, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) ha realizado 12 operativos de inspección en centros comerciales de la Ciudad de México, los cuales han derivado en el llamado de atención de 41 establecimientos que se niegan a dejar de utilizar bolsas de plástico.

#Entérate: Cumplen locatarios del Centro Histórico prohibición de bolsas de plástico desechables. Conoce aquí los detalles ▶️📰 https://t.co/wqoeYWqdyU pic.twitter.com/ABdzQDzDCJ

— Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) February 8, 2020

A través de un comunicado, la dependencia detalló que de 689 tiendas visitadas, 41 fueron apercibidas por no respetar la prohibición; mientras que el 94 por ciento cumple con la normatividad y entregan a la clientela bolsas de materiales sustentables.

Las plazas comerciales visitadas son: Perisur, Parque Delta, Antara Fashion Hall, Centro Comercial Reforma 222, Centro Comercial Oasis Coyoacán, Centro Comercial Manacar, Plaza Antenas, Plaza Forum Buenavista, Plaza Universidad, Plaza Portal Centro, Centro Comercial Santa Fe y Centro Coyoacán.

#Video Las multas para los establecimientos que dan las bolsas de #plástico ascienden hasta 9,000 dólares. 💸 https://t.co/rVp8QuQ2Cn

— Expansión (@ExpansionMx) February 5, 2020

En Perisur, cuatro tiendas fueron apercibidas debido a que entregaban bolsas de plástico desechables. Mientras que en Reforma 222 hubo dos amonestaciones; en Oasis Coyoacán tres tiendas tuvieron llamado de atención; mientras que en Manacar sólo un establecimiento fue amonestado por exhibir bolsas plásticas en el área de cajas.

En Parque Delta se amonestó a siete tiendas; en Antara Fashion Hall cuatro establecimientos fueron señalados debido a que entregaban la mercancía en bolsas de plástico. Y en la Plaza Antenas se detectaron cuatro tiendas que no respetaron la prohibición, por lo que fueron apercibidas para que acaten la normatividad.

En coordinación la @SEDEMA_CDMX capacita a promotores de la @AlcCuauhtemocMx con la firme intención de difundir y replicar la información referente a la prohibición del uso de bolsas de plástico desechables #BasuraCero #CuauhtemocSinPlastico pic.twitter.com/EYX7uCM2Vb

— Fernando Rubio (@FernandoRubioQ_) February 10, 2020

En tanto, en la Plaza Forum Buenavista sólo una tienda fue amonestada por dar al consumidor bolsas de plástico desechables. En Plaza Universidad, tres establecimientos fueron apercibidos y en el centro comercial Portal Centro se detectaron cinco tiendas que no respetaron la prohibición.

En lo que respecta al centro comercial Santa Fe, seis tiendas no cumplieron y entregaban productos en bolsas con la leyenda 100 por ciento compostable, sin acreditar que en efecto lo fueran. Finalmente en Centro Coyoacán, una tienda fue amonestada porque en el mostrador se observaron almacenadas bolsas plásticas.

#Entérate: Van 12 operativos realizados para corroborar que los establecimientos cumplen con lo dispuesto en la Ley de Residuos Sólidos. Conoce aquí los detalles: https://t.co/l4jV79ECbd pic.twitter.com/n9gkxL2iyv

— Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) February 10, 2020

AM.MX/dsc

