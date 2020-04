Andrés Manuel anuncia plan para reactivar la economía de México ante la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su informe trimestral de gobierno en el que anunció el plan que pondrá en marcha el Gobierno mexicano para reactivar la economía del país ante la pandemia por el coronavirus.

Como primera medida Andrés Manuel aseguró que no habrá aumento en los precios de los combustibles, como se hacía anteriormente en los periodos de crisis.

Informe del presidente de la República al pueblo de México. https://t.co/OdkoHGq6Vy

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 5, 2020

Asimismo, reiteró que actualmente Pemex vende la gasolina en un 30 por ciento menos del precio anterior a la pandemia.

También anunció una inversión de 25 millones de pesos en agua potable, pavimento y la construcción de viviendas en zonas marginadas en 50 municipios del país. Lo que generará 228 mil empleos directos.

El programa Sembrando Vida se ampliará para emplear a 200 mil campesinos más y a partir de mayo 190 mil pescadores recibirán apoyos directos.

Andrés Manuel también reconoció el esfuerzo de los empresarios que acataron las medidas sanitarias con goce de sueldo para sus empleados:

“Agradezco a todos los empresarios que han acatado voluntariamente las indicaciones por la emergencia sanitaria, manteniendo el empleo, los sueldos y prestaciones a sus trabajadores”.

Y anunció que para financiar el plan de re activación económica se recurrirá al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, los recursos que estaban guardados en fideicomisos y a la Banca de Desarrollo.

“La parte más difícil de la epidemia está por llegar, pero confío en que saldremos adelante; ya pusimos en marcha varias estrategias para reactivar la economía”.

Como parte del plan AMLO dijo que también se bajarán sueldos y se eliminarán aguinaldos desde el puesto de subdirectores para arriba, incluyendo al Presidente de la República.

Además, habrá reducción en la publicidad gubernamental y viáticos para este tipo de prácticas.

AM.MX/vgs

The post Andrés Manuel anuncia plan para reactivar la economía de México ante la pandemia appeared first on Almomento.Mx.