Ante coronavirus, Nuevo León podría usar fuerza pública para cerrar empresas y comercios

NUEVO LEÓN.- El titular de la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, Roberto Russildi Montellano, advirtió que los comercios cuya actividad económica no sea esencial y permanezcan abiertos podrían ser clausurados por lo que anunció el inicio de inspecciones en la entidad.

A través de un video compartido en redes, Russildi Montellano dijo que han detectado muchas empresas que continúan sus labores, a pesar del anuncio federal del 31 de marzo, en el que se ordenada a toda empresa con una actividad no esencial, parar sus labores por un mes, por lo que hizo la invitación de enviar a los trabajadores a sus casas para que sea posible contener el brote de coronavirus en el estado.

Las empresas no esenciales deben de cerrar según el Acuerdo publicado por la Federal el 31 de marzo.

El Estado tiene facultades a través del Reglamento General de Inspección de Trabajo en el artículo 39

Ante esta situación, el secretario informó que todos los inspectores de la Secretaría iniciarán recorridos y visitarán empresas para comprobar sus actividades y clausurar a quienes continúen sin ser un sector esencial.

“He instruido a la Dirección de Inspección en el Trabajo, para que todos los inspectores salgan y empiecen a clausurar a las empresas que están operando y que no deberían de hacerlo. Las consecuencias podrían ser graves, en caso de que sea necesario, los inspectores se harán acompañar por la fuerza pública”, añadió.

Precisó que durante la revisión los inspectores podrán tener entrevistas con los empleados, se solicitará el acta constitutiva de la empresa, registro patronal, tipos de riesgo, se verificará el número de trabajadores, distancia entre sus espacios en los que se desenvuelven, entre otras cosas.

