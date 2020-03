Ante Covid-19 en México, se requiere prevenir, pero sin alarmar

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una plática informativa en la Cámara de Diputados, con el objetivo de aclarar dudas, mitos y conocer la realidad actual respecto del Covid-19, José Arturo Martínez Orozco, jefe de Infectología y Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), recomendó evitar contacto directo con personas que tengan gripe o tos.

Otras conductas a seguir son, básicamente, lavarse las manos con agua y jabón, limpiarlas usando alcohol gel o cualquier base de alcohol en 70 por ciento, de cada cuatro a seis horas de intervalo, así como toser o estornudar tapándose con la parte interna del codo, “porque los virus ahí quedan y mueren”.

“Si usas un pañuelo 20 veces, cuando saludes a alguien esa persona se puede infectar”, precisó.

Aclaró que el uso de mascarillas quirúrgicas “no es para todo el mundo”; además, el cubrebocas normal dura de una a cuatro horas porque si se emplea todo el día se contamina de virus y bacterias. “El usarlo doble lo hace ineficiente”.

Enfatizó: “el que tenga tos, gripe o esté estornudando, es quien debe usar el cubrebocas y principalmente, por el momento, quien tenga sospecha de padecer Covid 19”.

Destacó la importancia de tener medidas de contención para el coronavirus y evitar su diseminación, aunque, aclaró, la sociedad mexicana tiene experiencia para detener este tipo de epidemias, como ocurrió en el 2009 con la influenza. “La pieza clave fue el pueblo, porque gracias al lavado de manos, el alcohol en gel, el uso de cubrebocas, el no acudir a centros conglomerados, se detuvo la transmisión”.

El profesional de la salud aseguró que de octubre a la fecha se han registrado en México 4 mil 715 casos de influenza y 240 defunciones por esta causa.

“En México, de 2011 a 2020, las defunciones por influenza llegaron a ser mil 112, nada que ver con los cinco casos registrados en México del coronavirus, el cual hasta el momento no reporta fallecidos en nuestro país”.

Enfatizó que la influenza es un virus que todo el tiempo tenemos aquí y que siempre la vacuna provoca miedo. “El cien por ciento de quienes murieron no se vacunaron”, alertó.

Subrayó que es importante que la población se vacune contra la influenza, porque quien cuente con ella y llegue a consulta con síntomas facilita la identificación de casos de Covid-19.

