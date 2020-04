Ante pandemia de COVID-19, México está dando una lección al mundo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los mexicanos han dado una lección al mundo con el “comportamiento ejemplar” que han demostrado al permanecer en casa durante la cuarentena.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que México es uno de los 10 países con menos personas infectadas en el mundo por lo que reconoció el sacrificio que realizan los mexicanos al quedarse en casa.

A todo el pueblo de México: Gracias de todo corazón. No será en vano el sacrificio. ¡Ánimo! pic.twitter.com/STzaJRCuOO

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 11, 2020

“La verdad se está poniendo de manifiesto, que tenemos una familia unida, fraterna, que tenemos esta gran institución que es la familia mexicana, la institución de seguridad social más importante del país, un pueblo ejemplar. Estamos dando una lección al mundo con nuestro comportamiento”, expresó el presidente.

Apuntó que, de acuerdo con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, las playas de Acapulco se encuentran vacías, lo cual quiere decir que las familias decidieron resguardarse.

Además, informó que ayer se terminó de dispersar el recurso de apoyos económicos a los adultos mayores de todo el país para que puedan hacer frente a la crisis sanitaria y económica ocasionadas por el coronavirus.

López Obrador agregó que será el próximo lunes cuando se informará las acciones que tomará su administración de acuerdo a las proyecciones que realizan los científicos. Subrayó que por el momento lo más importante es proteger a las familias mexicanas por lo que se atenderá primero la crisis sanitaria y después la económica.

