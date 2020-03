Aplica IPN medidas preventivas por coronavirus COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) instaló la Comisión Especial para la Prevención y Atención del COVID-19, integrada por expertos del área de la salud de sus unidades académicas, así como por autoridades de la institución, para proteger a los integrantes de la comunidad politécnica frente a la contingencia sanitaria por el Coronavirus.

Cabe señalar que de acuerdo a las recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública, en caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19 entre la comunidad politécnica, esta comisión sesionará para analizar la situación, determinar los pasos a seguir y emitir la alerta sanitaria a la unidad académica o administrativa donde se haya detectado.

Entre otras acciones encaminadas a salvaguardar la salud de la comunidad politécnica, el IPN pospone la salida y llegada de estudiantes y docentes del Programa de Movilidad Académica Nacional e Internacional, así como de investigadores o alumnos que por motivos laborales o académicos tengan que viajar fuera del país. Asimismo, repatriará a todos los estudiantes de movilidad en el extranjero.

Es importante mencionar que esta casa de estudios proporciona información actualizada a los politécnicos y a la sociedad, mediante una sección completa sobre el COVID-19 en su página electrónica www.ipn.mx

Además se invita a la comunidad politécnica a conocer la información oficial de la Secretaría de Salud del Gobierno de México en el sitio web http://www.gob.mx/coronavirus, ante la sospecha de contagio del COVID-19.

Finalmente, el Politécnico exhorta a su comunidad a que permanezca atenta a las indicaciones de prevención que emita la Comisión Especial para la Prevención y Atención del Covid-19.

