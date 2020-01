Aplica SHCP nuevo gasolinazo

Taylor Swift lanza “You Need to Calm Down”… ¡todo un himno LGBT+!

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de este 1 de enero de 2020 entran en vigor las cuotas actualizadas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, cigarros y bebidas saborizadas, que anunció en días pasados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Así, con el nuevo decreto relacionado con la Ley del IEPS,la cuota de IEPS para las gasolina menor a 91 octanos (Magna) se ubicó en 4.95 pesos por litro, de gasolina mayor a 91 octanos (Premium) en 4.18 pesos por litro y el Diésel en 5.44 pesos por litro.

En los combustibles se tendrá un incremento de 2.911, 2.956 y 3.030 por ciento, respectivamente, con respecto a lo aplicado el año que concluye este martes.

Mientras que la cuota aplicable a tabacos labrados quedó en 0.4944 pesos por cigarro y de bebidas saborizadas en 1.2616 pesos por litro a partir de mañana miércoles.

Para José Luis de la Cruz Gallegos, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), el aumento del IEPS en estos rubros repercutirá en los bolsillos de los consumidores.

Dijo que si bien el incremento dependerá de cada uno de los establecimientos, la cuota va trasladarse a la venta de las gasolinas, cigarros y bebidas saborizadas porque “difícilmente van a poderlo absorber”.

“Lo más probable es que los establecimientos (…) acaben reflejando ese incremento en el precio porque, en el caso de las gasolinas, difícilmente las empresas distribuidoras van a poder absorber esta variación”, argumentó en entrevista con Notimex.

De la Cruz Gallegos señaló que con la medida se pretende mantener la recaudación tributaria, como ocurrió en este 2019, cuando en el IEPS a gasolinas y diésel se observó un avance positivo de enero a noviembre.

Lo anterior porque creció 29.7 % real, porcentaje equivalente a 421 mil 015. millones de pesos en comparación con el periodo de enero a noviembre el año anterior, de acuerdo con el reporte de las finanzas públicas y la deuda pública de la SHCP.

Pero los ingresos presupuestarios del sector público, a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA), descendieron 3.7% real y sólo se recaudaron 855,180.3 millones de pesos con respecto al mismo periodo de 2018, cuando se reportaron 856,172.6 millones de pesos.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) también mostró un resultado negativo al penúltimo mes de 2019, al descender 1.6%, y solo registrar ingresos por un billón 533,550 millones de pesos.

El IVA y el ISR “disminuyeron como resultado de la menor actividad económica”, expuso la dependencia a cargo de Arturo Herrera Gutiérrez.

