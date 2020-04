Apoya Edomex a ganaderos para uns producción de calidad en municipios del sur de la entidad

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Con el fin de contar con ejemplares de calidad para el consumo alimenticio, en esta etapa de contingencia sanitaria por el virus COVID-19, ha sido esencial la atención a la producción ganadera en el Estado de México.

Por medio de especialistas de la Dirección Ganadera de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), se realizaron visitas en municipios del sur de la entidad, donde la principal actividad económica es la agricultura y la ganadería.

Como en la Unidad de Producción del rancho Jumate, en Tejupilco, donde se aplicaron vacunas contra la rabia paralítica bovina, en becerros de tres meses de edad, con el fin de que sean inmunes y eviten problemas del sistema nervioso central.

En tanto, en el rancho El Pinzán, en el municipio de Tlatlaya, se elaboraron dietas balanceadas para vacas paridas y próximas a parto para las futuras etapas de escasez de forraje, con el que se alimentan a los ejemplares.

Otra actividad preventiva se realizó en Luvianos, con el apoyo de lavado uterino en vacas, con el objetivo de incrementar la producción de becerros y así contar con una comercialización de calidad, misma que se realiza en sus lugares de origen y en plazas ganaderas..

AM.MX/fm

