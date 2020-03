Arranca en Cuauhtémoc la “Jornada Notarial 2020”

El avión presidencial no se puede ni rifar ni vender, no tenemos la factura: Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO.— Con el objetivo de beneficiar a la ciudadanía al regularizar su patrimonio a bajo costo y con descuentos de hasta el 80 por ciento, se inauguró en la alcaldía Cuauhtémoc la “Jornada Notarial 2020”, del 2 al 6 de marzo, la cual es organizada por el Gobierno de la Ciudad de México, con el apoyo del Colegio de Notarios.

Entre los servicios que se ofrecen en la explanada techada de la alcaldía Cuauhtémoc, se encuentran:

Escrituración,

Testamentos y sucesiones.

Hoy se dio inicio al itinerante de la Jornada Notarial 2020 en la @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl. Del 2 al 6 de marzo nos encontraremos brindando atención en un horario de 9:00 a 15:00 horas. pic.twitter.com/4S7FuJIBIU

— Dirección General de Regularización Territorial (@dgrt_cdmx) March 2, 2020

Estos trámites contarán con descuentos en el pago de impuesto. De esta forma, por ejemplo, el precio del testamento para población general a mil 630 pesos, y de 540 pesos a adultos mayores.

En representación del alcalde Néstor Núñez, Adolfo Román Montero, director general de Jurídico y Servicios Legales en Cuauhtémoc, dio la bienvenida al evento y destacó que el año pasado se recibieron 596 solicitudes de testamento, se brindaron mil 892 asesorías jurídicas y se entregaron 230 testamentos.

En su oportunidad, Rebeca Olivia Sánchez Sandín, directora general de Regularización Territorial del Gobierno de la Ciudad de México, externó el agradecimiento a la alcaldía por las facilidades para hacer posible la jornada 2020, aunque recalcó: “la vigencia es de todo el año para que los usuarios gocen permanentemente de los beneficios”.

Anunció un programa adicional, a realizarse con el apoyo de las alcaldías; se trata de la estrategia 333 colonias Barrios y Pueblos, en la que participarán la Consejería Jurídica y demás dependencias del Gobierno de la Ciudad, por medio del cual visitarán colonias de la Cuauhtémoc, como Atlampa, Santa María la Ribera, Valle Gómez, Guerrero, Morelos, Centro, Esperanza, Doctores, Obrera y Buenos Aires, en el mes de junio.

Recuerda que a partir de hoy y hasta el 6 de marzo la Jornada Notarial 2020 estará en nuestra explanada, con un horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs. ¡Acércate! #EnEquipo #PonerElEjemplo #AlcaldíaCuauhtémoc #JornadaNotarial2020 pic.twitter.com/2ML9gpmH5h

— Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) March 2, 2020

Por su parte, Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, mencionó que al iniciar hace 20 años las jornadas notariales, solo un 20 por ciento de la ciudadanía contaba con escrituras, cifra que, gracias a esta actividad aumentó en 2019 al 50 por ciento.

Las asesorías son gratuitas y se cuenta con la participación de cinco notarias para tal fin en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc.

