Aseguran armamento, cartuchos y equipo táctico en Zihuatanejo

CHILPANCINGO, GUERRERO.- Elementos de la Policía Estatal, del Grupo de Operaciones Especiales “Jaguar” y del Ejército Mexicano aseguraron en Zihuatanejo armamento de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, equipo táctico y un vehículo marca Renault, tipo Duster, modelo 2018, color gris, con placas de circulación JNZ1027 del estado de Jalisco.

Personal policial y militar que realizaba patrullajes para brindar seguridad y prevenir la comisión de delitos en el municipio de Zihuatanejo, al circular en una brecha de terracería que conduce a la localidad de Barranca de la Bandera, observaron una camioneta mal estacionada y varios masculinos a su alrededor, mismos que al notar la presencia de los uniformados, corrieron entre la maleza y dejando el vehículo abandonado.

Al realizar una revisión de la unidad fueron asegurados un fusil AK-47 con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles calibre 7.62x39mm; un fusil AK-47, con un cargador con 30 cartuchos útiles calibre 7.62x39mm; una mochila que contenía 340 cartuchos calibre 7.62x39mm, 11 cargadores metálicos y un cargador para calibre 7.62×39, un chaleco táctico sin placas balísticas y una fornitura.

Por lo anterior, la camioneta, el armamento y el equipo táctico, fueron asegurados por personal de la Policía Estatal y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Zihuatanejo de Azueta.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reitera su compromiso de continuar implementado acciones para garantizar la seguridad de las personas y prevenir e inhibir la comisión de delitos con respeto pleno de los derechos humanos.

