Aseguran otro narco-jet en Quintana Roo

REFORMA, BACALAR, Q.R.- Elementos del Ejército Mexicano aseguraron, alrededor de las siete de la mañana, una avioneta abandonada en una pista clandestina ubicada cerca de la comunidad de Reforma, municipio de Bacalar.

De acuerdo con investigaciones realizadas por Sol Quintana Roo, la aeronave transportaba poco más de una tonelada de cocaína, procedente de sudamericana; sin embargo, al momento del hallazgo el alcaloide ya había sido descargado.

Con este nuevo ”decomiso” de la aeronave se confirma lo publicado por Sol Quintana Roo, de la activación del nuevo triángulo dorado y ola de narco-aterrizajes, en plena contingencia sanitaria en el país consecuente del Covid-19.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, la aeronave asegurada por elementos del Ejército Mexicano en una pista clandestina, donde presuntamente se descargó la droga, se realizó luego de una llamada realizada a los elementos castrenses.

Según información extra oficial transportaba poco más de una tonelada de cocaína procedente de Sudamérica, posiblemente, de Venezuela.

Otra versión señala que fueron las autoridades policiacas quienes recibieron el reporte del sobrevuelo ilegal, lo que originó la movilización en la búsqueda.

Fue hasta alrededor de las siete de la mañana cuando se halló.

En el lugar de los hechos sólo se hallaron bidones con combustible.

Quintana Roo se convirtió en los primeros meses de 2020 en el centro de atención de las narco-células nacionales y extranjeras, al grado de convertirse en el primer estado con más avistamientos, aterrizajes forzosos, quema de aeronaves y decomiso de enervantes.

2020 inició activo para el nuevo triángulo dorado y en los últimos meses, las células del narcotráfico “bombardearon” la zona integrada por Guatemala, Belice y México, donde el aterrizaje de narco avionetas continúa.

Pese a que algunas fueron aseguradas junto con la droga y en otras luego de tiroteos se logró la detención de sus tripulaciones, el problema continúa y se agrava día con día.

De manera consecutiva aseguraron naves en territorio mexicano, específicamente en algunos puntos de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, respectivamente.

Una avioneta en el polo turístico de Mahahual; otra cerca del poblado de Nuevo Israel, en Bacalar; una más en el Petén de Guatemala y una última de Crooked Tree, Belice.

EN MAHAHUAL

El Ejército Mexicano realizó el hallazgo de una narcoavioneta, en las inmediaciones del poblado. Efectivos del Ejército Mexicano aseguraron un jet Gulfstream procedente de Argentina con destino a Cozumel, con carga de cocaína dentro de 32 paquetes.

Aseguraron a dos personas de nacionalidad boliviana. Al parecer, intentaron sacar supuesta droga, al momento de ser detenidos. Hecho que Sol Quintana Roo dio seguimiento puntual con sus corresponsables en los países involucrados y en los cuales se vieron implicados altos funcionarios de gobierno.

La incautación ocurrió en la Aeropista de Mahahual cuando los tripulantes simularon ser un Chárter. Fueron elementos de la 34° Zona Militar quienes aseguraron la aeronave y a los sujetos, a quienes se les hallaron bloques con polvo blanco, al parecer cocaína.

EN BACALAR

En otro caso, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en semanas pasadas detectó el ingreso ilegal al espacio aéreo de una aeronave, que posteriormente fue asegurada en el municipio de Bacalar, cerca del poblado de Nuevo Israel.

Investigaciones indicaron que la avioneta con matrícula N305AG, llegó primero por la mañana al aeropuerto de Chetumal, procedente de Tampico, Tamaulipas, lugar que, según el itinerario proporcionado por Flight Aware radar, empresa de rastreo de tráfico aéreo, era destino frecuente de la aeronave.

Según datos registrados de la misma empresa, la avioneta llegó procedente de Tampico, Tamaulipas, en el aeropuerto Internacional General Francisco Javier Mina, procedente de Nuevo León.

Asimismo, para que la información de la Sedena coincida con los últimos datos de la empresa de rastreo aéreo, la avioneta tuvo que haber viajado de Tamaulipas a algún lugar de sudamérica.

Por otra parte, días previos al aseguramiento y decomiso, la avioneta estuvo en Monterrey, Nuevo León, para dirigirse a Tampico, de donde partió hacia Quintana Roo.

Los días 23 y 21 de enero la aeronave registro vuelos de Monterrey a Tampico y viceversa. Todavía más, el 14 de enero, la avioneta viajó del Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos, en Toluca, Estado de México, al Internacional del Norte, en Nuevo León.

HALLADA NARCOAVIONETA EN GUATEMALA

El pasado 27 de enero, el Ejército de Guatemala informó que fue hallada una aeronave en la cual se presume ha sido utilizado para el transporte de droga en San Andrés Petén, fueron localizados 16 paquetes de cocaína en la palangana de una camioneta cubierta por una lona de color verde, además del decomiso de armas y otro vehículo que podría transportar estupefacientes.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Nacional Civil para efectuar la investigación.

HALLAN NARCOAVIONETA EN BELICE

El 22 de enero, fue localizado un avión cerca de las aldeas Carmelita y Crooked Tree, en Belice, el cual se presume fue usado para transportar droga.

El avión con el registro HS 125 HAWKER SIDLEY es similar a otros que se han utilizado para transportar material ilícito en el vecino país de Belice.

Testigos de la zona declararon que a las 3:30 horas, escucharon el motor de la aeronave cuando sobrevolaba por el lugar. Cabe señalar que no hubo detenidos.

FRONTERA SUR, RUTA DE TRASIEGO

La frontera sur de la República Mexicana se ha convertido en la ruta del trasiego de las drogas, y en donde, pese al combate de las autoridades de la milicia -que han logrado “desaparecer” más de 100 pistas clandestinas- no han logrado detener a las narcoavionetas que continúan aterrizando en comunidades de los estados de Campeche y Quintana Roo.

Lo anterior fue confirmado en su momento por el general Miguel Ángel Huerta Ceballos, comandante de la 34ª Zona Militar, quien reconoció que Quintana Roo continúa siendo la ruta del trasiego de las drogas y por ende de las narco-avionetas que transportan enervantes desde Venezuela y Colombia con rumbo hacia los Estados Unidos.

Dijo que en lo que fue de 2019 se registraron más de 100 vuelos de narco-avionetas provenientes, hechos documentados, en la frontera Sur de Quintana Roo; y agregó, que cada vuelo que es detectado se aplica un protocolo cuyo objetivo es evitar que las aeronaves aterricen en tierras quintanarroenses.

AM.MX/fm

The post Aseguran otro narco-jet en Quintana Roo appeared first on Almomento.mx.

Share this...

Pinterest Linkedin