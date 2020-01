Así suena una momia de más de 3000 años de antigüedad

CIUDAD DE MÉXICO.— Si una de las preguntas que te han inquietado a lo largo de tu vida es: ¿si la voz de las momias sería como en las caricaturas?, tienes que seguir leyendo.

Resulta que una investigación científica recientemente publicada en Scientific Reports, explica cómo, gracias a una tomografía computarizada realizada a una momia de más de 3000 mil años de antigüedad, los científicos lograron crear un tracto vocal impreso en 3D que proporciona una fuente de sonido de laringe artificial controlable y sintetiza un sonido vocal que se compara favorablemente con las vocales de los individuos modernos.

Tal y como lo lees, los investigadores lograron obtener un sonido que sería la voz de una momia denominada Nesyamun.

De acuerdo con John Schofield, coautor del estudio, “el proyecto pretende mejorar la forma en que las personas interactúan con el pasado, ya sea en los museos y sitios patrimoniales”.

¿Qué te parece la idea? Acá les dejamos el link para que escuchen la voz de Nesyamun:

