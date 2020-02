Avanzan los consensos en torno a la Ley de Doblaje

CIUDAD DE MÉXICO.- La iniciativa presentada por el senador Martí Batres Guadarrama, de Morena, sobre la Ley de Doblaje ha logrado consensos entre representantes de la industria mexicana del cine, agrupaciones de actores de doblaje y asociaciones de trabajadores del ramo.​

​En conferencia de prensa el legislador informó que la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas, envió una propuesta sobre el artículo 8 de la Ley de Cine, cuya redacción señala que los distribuidores podrán doblar hasta un 30 por ciento del total de las obras a exhibirse en el país.​

​En las regiones donde el analfabetismo sea mayor a la media nacional, de acuerdo con datos del INEGI, el material audiovisual podrá exhibirse en español. ​

​El Comité Ejecutivo de la ANDA se pronunció en favor de la propuesta y dijo que es una mediación que beneficia a las partes.​

​Sobre el doblaje a lenguas indígenas, Batres Guadarrama señaló que el Instituto Mexicano del Cine está diseñando propuestas al respecto, y dijo que incluye la capacitación a las y los actores de doblaje para desarrollar el trabajo. ​

​Mencionó que, en las reuniones sostenidas con diversos entes involucrados, acordaron realizar mesas de discusión sobre la viabilidad de las modificaciones contenidas en la iniciativa y trabajar en conjunto, como parte de la voluntad que existe para beneficiar al sector. ​

​Recordó que su iniciativa busca mejorar las condiciones laborales de todas las personas que intervienen en el campo del cine. ​

​Marí Batres insistió que en la Cámara de Diputados existe una discusión para reformar la Ley de Cinematografía.​

