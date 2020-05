Azcapotzalco cerrará mercados para evitar contagios de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.— Como medida para evitar contagios de Covid-19, la alcaldía Azcapotzalco decidió cerrar las puertas de tres mercados públicos a partir del lunes 4 de mayo, en acuerdo entre sus locatarios.

Los mercados que cerrarán de manera temporal son los del centro de Azcapotzalco, Clavería y Prohogar, este último posiblemente de manera parcial, ya que hasta el domingo los locatarios decidirán si se retiran todos o algunos continúan laborando.

A partir del lunes 4 de mayo, 3 mercados de la alcaldía de Azcapotzalco cerrarán sus puertas durante una semana, para evitar la propagación del COVID19 @TodosSomosAzcapLas actividades se reanudarán el 12 de mayo, toda vez que el lunes 11 se realizará limpieza #DesdelaBarrera pic.twitter.com/6XXilONT1M

— 88.9 Noticias (@889Noticias) May 1, 2020

El alcalde de la demarcación, Vidal Llerenas, informó que las actividades de estos centros de abasto se reanudarán el 12 de mayo; además, un día antes de su apertura, se desinfectarán totalmente los interiores y exteriores.

“De esta forma, los comerciantes buscan garantizar tanto su salud como la de sus clientes, para que acudan a los mercados con toda la seguridad de que estos centros cuentan con las medidas de sanidad necesarias para salvaguardar la salud de todos”, detalló el edil.

A partir del lunes, 3 mercados de @AzcapotzalcoMx permanecerán cerrados: Centro de Azcapotzalco, Clavería y Prohogar. El objetivo es evitar brote de COVID19. El 11 de mayo habrá trabajos de sanitización y el 12 de mayo se prevé la reapertura. @novalick 📹 pic.twitter.com/JSE4RD04mD

— Kikeman007 (@Kikeman_007) May 1, 2020

Asimismo, durante la semana del 4 al 10 de mayo tampoco se instalarán los mercados sobre ruedas en toda la demarcación, los puestos ambulantes solo trabajarán lunes, miércoles, viernes y sábado y la concentración del mercado de Ferrería laborará únicamente de viernes a lunes.

AM.MX/dsc

