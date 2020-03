Balean a australiano para robarle 80 mil pesos en la Roma

CIUDAD DE MÉXICO.— Para robarle 80 mil pesos, un hombre de nacionalidad australiana fue herido de bala en calles de la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con El Universal, los hechos se registraron este pasado 9 de marzo, alrededor de las 15:00 horas en las calles de Medellín y Tabasco, colonia Roma Norte, después de que la víctima salió de una casa de cambio.

Tras realizar una transacción, el hombre de 64 años caminó varias cuadras cuando fue interceptado por dos hombres en motocicleta. Antes de arrebatarle el dinero, los sujetos le dispararon en una de sus piernas. Una vez que le quitaron el dinero, los ladrones huyeron del lugar.

El hombre fue trasladado al Hospital Dalinde. En tanto, las autoridades de la Ciudad de México ya revisan las cámara de vigilancia de la zona con el objetivo de hallar a los responsables de dicho robo.

Por otra parte, un hombre que caminaba con su familia en el parque Lincoln, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, fue víctima de la delincuencia; fue abordado por sujetos armados que le robaron un Rolex con un valor superior a los 150 mil pesos.

Detalló que su vehículo lo encargó a los franeleros, por lo que no descarta que desde ese momento los delincuentes se percataran del reloj que llevaba, o incluso no descartó el contubernio entre quienes cuidan los autos y los sujetos.

El domingo, José Andrés “N”, de 34 años de edad, caminaba sobre la calle Luis G. Urbina, esquina con Lafontaine, cuando un hombre le mostró un arma y le exigió que le entregara su reloj o de lo contrario, le dijo, le iba a disparar a su familia. La víctima refirió que luego del asalto pidió ayuda, pero la patrulla tardó 15 minutos en llegar.

