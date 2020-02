“Bienvenido Emiliano”: Nace segundo bebé de Anahí

CIUDAD DE MÉXICO.- Anahí, quien formó parte del elenco de RBD, dio a luz a su segundo hijo. “Se nos adelantó un poquito 37 semanas. Pero gracias a Dios estamos perfectamente los dos”. Pese a ser un parto adelantado, la actriz y cantante, anunció que ella y el bebé, Emiliano, se encuentran bien.

Anahí dio a conocer vía Instagram el nacimiento de su hijo junto con su esposo, ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Emiliano es el segundo hijo de la pareja, Manuelito es el primero, quién nació en 2017.

Bienvenido Emiliano !!!! 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 02/02/2020 !!!!!! 11:37 pm. Se nos adelantó un poquito ! 37 semanas. Pero gracias a Dios estamos perfectamente los dos ! 🙏 Fue un parto hermoso ! Ya les contaré con detalles todo ! Por ahora a darle gracias infinitas a Dios. 🙌🏻 y a todos ustedes por ponernos en sus oraciones y mandarnos tanto cariño. ❤️❤️❤️❤️

