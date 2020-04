Brasil no abona el segundo pago del subsidio a los trabajadores informales

BRASIL. –El Ministerio de Ciudadanía de Brasil informó este miércoles que no puede hacer frente al segundo pago del subsidio de 600 reales a los trabajadores informales debido a la falta de fondos.

Las autoridades del Ministerio han explicado que el desembolso de cada uno de los tres pagos anunciados por el Gobierno tendría un valor de 32,700 millones de reales, los cuales ya fueron transferidos a la Caja Económica Federal. Sin embargo, doce millones de trabajadores informales todavía no han recibido el primer pago de la ayuda, que debería tener un alcance de casi 31 millones de personas. Esto supondría un dispendio de 59,800 millones de reales.

A través de un comunicado, el Ministerio de Ciudadanía ha explicado que “debido al alto número de trabajadores informales registrados” y con “la premisa del Gobierno de no dejar a nadie atrás, es imprescindible solicitar un crédito suplementario para poder hacer frente a las necesidades de todos”. En el mismo comunicado el Ministerio anunció que ha solicitado a Economía “una previsión para un suplemento presupuestario lo más rápido posible”. Al mismo tiempo, “por factores presupuestales legales” y “por el alto número de solicitudes que están siendo analizadas”, no pueden legalmente hacer el segundo pago de esta ayuda.

Brasil, que en su último balance ha alcanzado los 45,757 positivos y 2,906 muertes, tiene previsto anunciar para la próxima semana un nuevo plan para relajar las medidas de distanciamiento social y reiniciar de la economía del país, una de las grandes obsesiones de Bolsonaro, crítico con las políticas de cuarentena y aislamiento pues amplían la crisis económica y las listas de desempleo.

