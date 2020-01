Burger King trolea a McDonald’s en escaleras de ‘Joker’

CIUDAD DE MÉXICO.— Una de las cintas más premiadas y con más nominaciones del 2019 y 2020 es sin duda Joker, protagonizada por el ganador del Globo de Oro a Mejor Actor, Joaquin Phoenix.

Y aunque se podría pensar que todos somos fanáticos de la cinta de Warner Bros, resulta que no es así. Aunque no lo creas, los vecinos del Bronx no quedaron precisamente contentos con la fama que ganó su barrio, luego de que Arthur Fleck bajara las escaleras bailando “Rock and Roll” de Gary Glitter, en lo que fue uno de los momentos cúspide de la cinta.

Y es que, a partir del estreno de la peli, dichas escaleras del Bronx se vieron invadidas por turistas e influencers que no perdieron oportunidad de recrear la escena antes mencionada.

Los vecinos se sintieron tan invadidos que recurrieron a lanzarle huevos a los turistas, para que les devolvieran sus escaleras y su tranquilidad.

Y este, para unos divertidos y para otros desafortunado suceso en la historia del Bronx, sirvió de inspiración para un original comercial de Burger King, quien aprovechó la reciente aversión que los ciudadanos del Bronx acaban de desarrollar por los payasos, para hacerle bullying a su principal competidor McDonald’s en las escaleras de Joker.

En el clip vemos al rey de Burger King aparecer en las escaleras, mientras comenta:

“Querido Bronx, sabemos que los payasos pueden ser molestos, pero no te preocupes. Si vives en El Bronx usa el código ‘Kingstairs’ en Uber Eats para obtener una hamburguesa Whooper gratis. Y pon una cara feliz”.

El comercial fue publicado ayer, el mismo día del lanzamiento de Guasón en DVD, inteligente estrategia de publicidad, ¿no crees?

Acá te dejamos el clip.

Burger King aprovecha la escalera del Bronx que se hizo famosa por #TheJoker para regalar hamburguesas junto a Uber Eats pic.twitter.com/qdDY7fVfhZ

— Ricardo Medina (@RicardoMedinaRM) January 8, 2020

