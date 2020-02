Capacita TecNM a grupos indígenas de Sonora en proyectos productivos

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de impulsar el desarrollo en las comunidades indígenas de Sonora, docentes del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Valle del Yaqui, capacitan en proyectos productivos a habitantes de zonas rurales como parte del Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN Sonora 2019).

Sobre este programa, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, expresó que el esquema busca elevar el nivel de vida de los indígenas sonorenses, la diversificación de las fuentes de ingreso y la incorporación al sector laboral.

Recordó que el TecNM tiene un gran arraigo en las comunidades rurales del país, en donde apoya el desarrollo social y productivo de zonas marginadas, con más de 200 mil estudiantes y docentes que realizan labores de servicio social y trabajo comunitario.

En tanto, el Director del TecNM, Enrique Fernández Fassnacht, exaltó la labor social de la comunidad del tecnológico, ya que está en todas las regiones del país cumpliendo con la misión de apoyar el desarrollo económico y social.

El conjunto de 13 expertos en agronomía trabaja con pobladores de diversas etnias en regiones de Sonora, integradas por los grupos indígenas de Bahía de Kino, Caborca, Etchojoa, Pótam y Álamos, en ochenta cursos, así como asesorías y acompañamiento técnico para el desarrollo de proyectos productivos.

El programa se basa en la formación del productor y la organización administrativa; contando con la participación de 144 personas de 32 regiones, donde los docentes del campus Valle del Yaqui realizaron recorridos por las regiones para constatar las necesidades, así como las áreas de mayor demanda.

Los 13 docentes recibieron la constancia de participación en el PROIN Sonora 2019, por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde acreditaron por haber cumplido al 100% en los servicios de acompañamiento, capacitación y asistencia técnica indigenista.

Entre los proyectos productivos que ofrece el programa están la elaboración de artesanías, producción de huevo orgánico, de caprinos y bovinos, así como la elaboración de alimentos: tortillas de harina y café, producción de hortalizas en invernadero, producción de maíz, frijol y alfalfa, maquinaria agrícola, pesca ribereña y de aguas continentales.

AM.MX/fm

The post Capacita TecNM a grupos indígenas de Sonora en proyectos productivos appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin