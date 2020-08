Capacitación permanente dignifica instituciones, afirma senador Monreal al apadrinar generación de funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO.- El desarrollo y la formación permanente de las y los servidores públicos es la semilla que engrandece y dignifica a las instituciones; necesitamos trabajadores más conscientes, pero también mejor capacitados, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, en el marco de la graduación de 200 servidores públicos del Centro de Capacitación y Formación Permanente (CECAFP) del Senado de la República.

Los cursos que se imparten a través del CECAFP se realizan en una labor conjunta con la JUCOPO y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El presidente de la Jucopo aseguró que mejorar el funcionamiento y el desempeño de las instituciones públicas es un reto que requiere del compromiso de todas y todos, y una de las formas más claras de asumirlo es a través de la capacitación permanente.

Monreal dijo que el Senado de la República es consciente de esta realidad como institución, como un órgano colegiado y plural, “por ello abanderamos la preparación y la constante ampliación de los conocimientos de las trabajadoras, de los trabajadores, de colaboradores de senadoras y de senadores”, afirmó.

Reconoció que la capacitación continuó pese a la situación de la pandemia, con resultados satisfactorios, gracias a las adecuaciones pedagógicas necesarias y adoptando las estrategias más avanzadas en el mundo, en el marco de esta nueva normalidad.

Por su parte, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, felicitó a los 30 servidores públicos del Senado que terminaron con éxito el curso sobre “Derecho Energético” y el diplomado “Violencia Política de las Mujeres por Razón de Género”, además de que agradeció la confianza del senador Ricardo Monreal Ávila depositada a la institución educativa.

Aseguró que continuarán con la alianza estratégica en la capacitación permanente de las y los funcionarios del órgano legislativo, y les recordó que llevan la constancia de estudios avalada por una de las instituciones considerada como la número 41 de todo el mundo, así como el reconocimiento de su profesorado.

“El día de hoy, con la culminación de su proceso formativo en distintas áreas, ustedes demuestran su responsabilidad y su entrega en el desempeño de sus funciones y confirman que cuentan con la determinación que requiere el servicio público”, expresó el senador Ricardo Monreal a los graduados.

Por último, mencionó que está en puerta un diplomado en Seguridad Nacional, para el que se está buscando que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) amplíe el catálogo de capacitación que realiza en conjunto con el Senado de la República, e invitó a las y los trabajadores a estar al pendiente de esta oportunidad en su formación.

AM.MX/fm

The post Capacitación permanente dignifica instituciones, afirma senador Monreal al apadrinar generación de funcionarios appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.

Share this...

Pinterest Linkedin