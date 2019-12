CIUDAD DE MÉXICO.- La agrupación mexicana de cumbia Los Ángeles Azules, terminará el 2019 con un concierto gratuito en la Ciudad de México, dieron a conocer mediante sus redes sociales.

Los intérpretes de Cómo te voy a olvidar, revelaron que, como parte de las festividades organizadas por la Secretaría de Cultura de la CDMX, se presentarán junto a La Sonora Dinamita, en un evento musical en la avenida Paseo de la Reforma.

“¡Prepárate para recibir el año 2020 con Los Ángeles Azules y La Sonora Dinamita en la Glorieta de la Palma! Nos vemos el 31 de diciembre a partir de las 18:00 horas”, escribieron en la publicación que fue acompañada de una imagen alusiva al evento.

Además de la actuación estelar de los originarios de Iztapalapa, en la capital mexicana se celebran otras actividades gratuitas con motivo de las fiestas por la Navidad y fin de año como, el Festival artesanal decembrino, la convención de culturas populares y el bazar navideño, todos en diferentes puntos de la Alcaldía de Cuauhtémoc.

Los Ángeles Azules debutaron a finales de los 70; sin embargo, se considera su comienzo en el año 1982 y continúan vigentes luego de haber grabado 25 álbumes. Aunque nunca se han separado, en 2013 tomaron relevancia nuevamente tras participar en el Festival Vive Latino, lo que también les valió la grabación de un álbum producido por Camilo Lara y Toy Selectah.

AM.MX/fm

The post Capitalinos recibirán el Año Nuevo con música de Los Ángeles Azules y la Sonora Dinamita appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin