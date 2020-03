CAPUFE adopta medidas ante la epidemia COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a la epidemia COVID-19 (Coronavirus), y en seguimiento a las disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Salud y de la Presidencia de la República, Caminos y Puentes Federales (Capufe) ha implementado las siguientes medidas con el fin de coadyuvar a limitar la propagación y el contagio.

Se ha instruido al personal operativo de las 133 plazas de cobro de los tramos operados por Capufe, (Cajeros, Encargados de turno y Administradores), para que sigan las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, entre las que se encuentran lavarse frecuentemente las manos; utilizar gel a base de alcohol al 70%; utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar; no tocarse la cara con las manos sucias y limpiar frecuentemente las superficies y objetos de uso común. Además, se les ha dotado de guantes de latex, cloro y gel antibacterial.

El personal, tanto de oficinas administrativas como en plazas de cobro que pudiese ser vulnerable o manifieste algún síntoma como fiebre, dolor de cabeza, o escurrimiento nasal, no se presentará a trabajar.

A los usuarios se les recomienda el uso de pago electrónico con TAG, para evitar el pago en efectivo y el contacto humano.

Si durante su trayecto los viajeros sufrieran alguna contingencia, Capufe dispone de 120 grúas, 26 unidades de atención prehospitalaria, 80 ambulancias, 40 unidades de rescate, 48 unidades de señalamiento dinámico, 809 paramédicos y 30 coordinadores médicos, servicios que se pueden solicitar al teléfono 074 y se proporcionan gratuitamente.

En la cuenta de twitter @CAPUFE, constantemente se publica información sobre condiciones e incidencias en las autopistas.

Si tiene programado salir a carretera, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: revisar el estado del vehículo, no manejar después de haber ingerido bebidas alcohólicas, no utilizar dispositivos móviles mientras se conduce, respetar señalamientos y asegurarse de que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad.

Para Caminos y Puentes Federales (Capufe) es prioridad la seguridad de sus usuarios y la de sus colaboradores ante esta epidemia. Con responsabilidad, seguiremos brindando puntuales servicios en la infraestructura que administra este organismo.

AM.MX/fm

The post CAPUFE adopta medidas ante la epidemia COVID-19 appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin