Carlos Santana, Madonna y Pearl Jam cancelan conciertos por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo del espectáculo se ha visto afectado por la propagación del Covid-19 en todo el mundo, pues varios shows han sido cancelados y el estreno de muchas películas se ha pospuesto. Ahora, Carlos Santana, Madonna y Pearl Jam se unen a la lista de artistas que han cancelado conciertos debido a la actual contingencia sanitaria.

El músico Carlos Santana anunció la suspensión de su gira Miraculous 2020 en Europa. El guitarrista iniciaría sus presentaciones en el viejo continente el próximo 17 de marzo en Polonia; sin embargo, su paso por este y los demás países donde se presentaría no se podrá llevar a cabo.

Además del mexicano, Madonna anunció el día de ayer la cancelación de sus últimas dos fechas en Francia después de que el país prohibiera las concentraciones multitudinarias para evitar más contagios del nuevo coronavirus. A través de un comunicado, la artista anunció la suspensión de sus presentaciones y dijo que los boletos serían reembolsables en el punto de compra.

No sólo en Europa se vive esta contingencia pues la agrupación Pearl Jam decidió posponer sus presentaciones en Estados Unidos y Canadá ante el riesgo de nuevos contagios del Covid-19. Un total de 17 conciertos que iniciarían el 18 de marzo en Toronto y culminarían el 19 abril en California, fueron postergados.

A través de su Instagram, los integrantes de la banda dijeron sentirse muy afectados por la propagación del virus. El grupo es originario de Washington, lugar donde más personas han muerto debido al coronavirus en los Estados Unidos.

“Como residentes de la ciudad de Seattle, hemos sido golpeados fuertemente y hemos sido testigos de primera mano de la rapidez con que estas situaciones desastrosas pueden escalar. Las escuelas de nuestros hijos han cerrado junto con universidades y empresas. Ha sido brutal y empeorará antes de mejorar”, expresó la agrupación.

Sus presentaciones programadas para junio y julio en Europa, así como algunos conciertos pactados para el mes de septiembre en distintas partes de Estados Unidos, no han sido cancelados por ahora.

