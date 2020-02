Caro Quintero se escondió en sierras de Sinaloa con apoyo de las autoridades

CIUDAD DE MÉXICO.- El narcotraficante Rafael Caro Quintero, exlíder de Cártel de Guadalajara considerado uno de los hombres más buscados por el FBI, se habría ocultado en las sierras de Sinaloa con ayuda de autoridades municipales y estatales.

La información fue revelada por el periodista Héctor de Mauleón en su columna para el diario El Universal, donde dio detalles de los pasos del capo en los últimos años.

Cabe destacar que Caro Quintero fue liberado de prisión en 2013, luego de haber pasado 28 años recluido como responsable por el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena.

En La Operación Padrino ejecutada por Enrique Camarena (DEA) en 1984, que le costó la vida, desmanteló un complejo agroindustrial de 6 mil hectares, mil con siembra de mariguana, propiedad de Caro Quintero, Don Neto y Félix Gallardo.

Ahí trabajaban 10 mil personas. Nomás.

— Rodolfo Naró (@RNaro) February 8, 2020

En su momento, la salida de la cárcel de Caro Quintero obedeció a apelaciones por fallas en el debido proceso; una vez en libertad, el poder y fortuna del hombre de 67 años se incrementó exponencialmente y eso lo hizo estar nuevamente en la mira de la justicia.

De acuerdo con De Mauleón, operativos especiales orquestados por el gobierno de la República desde 2018 buscaban dar con el paradero del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, todos los pasos dieron con Rafael Caro Quintero, quien actualmente está enfermo, vive con poca estabilidad y supuestamente habita chozas en áreas de las sierras de Sinaloa.

Fuentes informan que el Sobrino de Rafael Caro Quintero es Ismael Quintero de 40 años y ya se encuentra en la CDMX, fue capturado en un operativo relámpago por la Marina en Culiacánhttps://t.co/3aqcbCpCcS pic.twitter.com/6dSZ0JZnsH

— Dr. Aarón Fuentes ® (@MD_HO_DrAaronFC) February 7, 2020

Al relatar cómo se supo de la presencia de Caro Quintero en Sinaloa, el periodista refirió que se ubicó un domicilio en donde él estuvo ocasionalmente:

“Quedaban restos de comida, alguna ropa y algunas armas. Había también ‘medicamentos, jeringas, aparatos para dializar’. Según el reporte que presentaron los federales, la evidencia indicaba que quien había ocupado aquel inmueble no era El Mayo Zambada, sino Rafael Caro Quintero”, expresó Héctor de Mauleón.

El también escritor explicó que las acciones de la justicia en Culiacán se han complicado debido a que es una zona monitoreada por halcones al servicio del Cártel de Sinaloa; además, Rafael Caro Quintero recibe apoyo de policías municipales y estatales.

Caro Quintero bajaba de la sierra y se movía con impunidad total en la misma ciudad en la que un año más tarde fue liberado Ovidio Guzmán,(…) donde se celebró esa boda rumbosa que no registró ninguno de los cuerpos de seguridad.

Lean ya a @hdemauleon

https://t.co/2L5Uul684l pic.twitter.com/ptORzivRtF

— Yris Sierra (@yrisita_spooky) February 10, 2020

