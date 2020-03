CDMX ampliará 5 hospitales para atender a pacientes con coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.— Para hacer frente a la pandemia de coronavirus Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México ampliará cinco hospitales para mejorar la atención de las personas que acudan con síntomas de este virus.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que, con una inversión de 10 millones de pesos, se instalaran pabellones en los que se realizará pruebas triage con la finalidad de detectar si el paciente tiene Covid-19.

“Se está haciendo la infraestructura sanitaria que se requiere, se monta esto provisional y se están rentando camas y algunos equipos médicos que se requieran, no serían para unidad de cuidado intensivo, sino para enfermos que requieran un tipo de hospitalización”, afirmó.

La mandataria capitalina destacó que tres de los hospitales tendrán 200 camas, los cuales son el Hospital General de Tláhuac; Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, y el Hospital Enrique Cabrera Cossío.

“Estamos montando una estructura provisional con camas que puede ser ampliada, en este momento serían 200 para poder ser 400, son espacios provisionales y se está haciendo toda la infraestructura”, detalló.

Mientras que en los nosocomios Juan Ramón de La Fuente y Ajusco Medio solo tendrán pequeñas carpas donde se realizará el primer filtro del tamizaje, que consiste en una muestra de sangre que estudia las células para confirmar si son portadores o no del virus.

“Son pequeñas carpas para poder revisar previo a que entren al hospital; si tienen algún síntomas de Covid-19 y no es grave poderlos enviar a sus casas para que no haya contagios dentro de los hospitales”, apuntó la mandataria.

Recordó que, en el caso del Hospital de Nutrición y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ya están en ese proceso de reconversión; mientras que resaltó que siempre están en coordinación integral con la Secretaría de Salud federal, Sedena, el IMSS e ISSSTE.

