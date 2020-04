CDMX lanza app para conocer disponibilidad de hospitales para COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno capitalino presentó un modulo dentro de la aplicación App CDMX para que los ciudadanos que tengan síntomas graves de COVID-19 encuentren la disponibilidad de hospitales.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que en la herramienta se informa a qué hospital dirigirse en caso de presentar síntomas graves e hizo énfasis en que será para pacientes que requieran ser intubados, pues para casos de sólo hospitalización hay suficiente espacio en los distintos hospitales que atienden coronavirus.

“Queremos presentarles esta aplicación que es para aquellos que tengan síntomas graves de COVID-19 y también para nuestras ambulancias del 911, de nuestras distintas instituciones, para que una persona no llegue al hospital y le digan: ‘aquí no hay espacio’, si no que ya sepa cuál es el hospital más cercano a su domicilio y al mismo tiempo, el que tiene espacio para posible intubación”

La aplicación mostrará hospitales con disponibilidad, disponibilidad media y sin disponibilidad. Sheinbaum dijo que hasta el momento se tienen 140 camas disponibles con respiradores y se prevé crecer hasta 350 a fines de abril.

El director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino, indicó que esta información está dentro de la App CDMX, en la cual se habilitó un módulo llamado Hospitales.

Explicó que la herramienta muestra un mapa que se activa tras aceptar que la aplicación acceda a tu GPS y muestra los hospitales más cercanos a tu domicilio, así como la disponibilidad de camas y ventiladores. Asimismo muestra la información del hospital como dirección, teléfono, institución a la que pertenece, y la ruta más rápida para llegar en auto o transporte público.

Comentó que la aplicación incluye a los hospitales de la zona metropolitana, los cuales se encuentran en Ecatepec, Ixtapaluca y Tultitlán, por lo que las personas que vivan en esos municipios del Estado de México también podrán utilizar los servicios de la app.

Continúa leyendo:

“Estamos entrando en una fase delicada”: Claudia Sheinbaum

AMX/KMJ

The post CDMX lanza app para conocer disponibilidad de hospitales para COVID-19 appeared first on Almomento.mx.