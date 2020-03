Cinco médicos del IMSS infectados con COVID-19

No te pierdas a la Sra. Klein en el Teatro Enrique Lizalde

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de ayer, durante la conferencia de presa diaria en la que se informa el avance del COVID-19 en nuestro país, la Secretaría de Salud confirmó que al menos cinco médicos del IMSS fueron contagiados con coronavirus.

Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), confirmó esta información y dijo que al menos uno de ellos contrajo la enfermedad cuidando a un paciente que había dado positivo, aunque lo hizo en el ejercicio de la práctica privada.

Dijo que los otros cuatro casos tienen antecedentes de viaje al extranjero por lo que se trataría de casos de importación.

“Sí hay personal médico del instituto infectado (con COVID-19). Tenemos 5 casos asociados, muchos de ellos, a viaje. Y tenemos otro personal de salud que se infectó cuidando a un paciente confirmado en su práctica privada”, explicó el doctor Borja.

Asimismo, el funcionario aseveró que los médicos del IMSS y demás instituciones de Salud mexicanas tendrán prioridad ante contagios de coronavirus para poder atender a los demás pacientes. E informó que la tasa de ataque secundario del virus (es decir, de paciente a doctores) está entre el 20 y 25%. Así se estudió en los casos de Japón.

Durante la conferencia de prensa también se informó que el número de casos confirmados de COVID-19 en el país es de 717 y ya se acumulan 12 decesos relacionados con esta enfermedad. Además, ya se suman 2475 sospechosos y 3542 negativos.

