Cinépolis pone películas totalmente GRATIS hasta el 30 de abril

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a la pandemia de coronavirus, las actividades masivas fueron canceladas hace más de un mes; es por esto que los cines se vieron obligados a cerrar sus puertas.

Sin embargo, diversas plataformas se han ido sumando a la cruzada por el entretenimiento de la gente que permanece en cuarentena en sus casas, para disminuir la propagación de este nuevo virus, y ahora toca el turno de Cinépolis.

A través de CinepolisKLIC, la conocida ‘Capital del Cine’ ofrece rentas gratis hasta el 30 de abril, para que no dejes de disfrutar de la magia del cine en esta cuarentena.

Lo que debes de hacer es tener una cuenta en la plataforma, aquí la puedes crear, y posteriormente hacer una compra o renta y así obtendrás una renta gratis.

En el catálogo de CinepolisKLIC encontrarás muchas opciones de contenido desde aprendizaje y entretenimiento para los bebés pequeños, películas infantiles, temas adolescentes, cintas para adultos, documentales y hasta conciertos.

