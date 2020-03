Citlalli Hernández pide a legisladores donar 50% de sus sueldos para hacer frente al Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.— La senadora Citlalli Hernández exhortó a legisladores federales y locales, a servidores públicos, gobernadores —incluida la jefa de Gobierno— y a titulares de organismos autónomos a donar 50 por ciento de sus sueldos para que sean destinados a la atención de los efectos causados por la pandemia de Covid-19.

A través de Facebook live, la legisladora morenista presentó un punto de acuerdo, el cual inscribió ante la Mesa Directiva del Senado de la República, en donde se sugiere que esa cantidad corresponda a los meses de de abril, mayo y junio.

En momentos difíciles tienden a perder las personas más desprotegidas.

Los efectos del #COVID19 se alivianarán con medidas que tomen los gobiernos, pero son tiempos de co-responsabilidad y solidaridad.

Propongo desde el @senadomexicano y para #ServirAlPueblo, lo siguiente:

Asimismo, instó a los partidos políticos nacionales a manifestar su compromiso con los mexicanos y entregar a la hacienda pública el 50 por ciento de sus prerrogativas correspondientes a las ministraciones mensuales de abril, mayo y junio.

Hernández Mora propuso que los organismos que componen la Administración Pública Federal, en medida de sus posibilidades, concienticen e inviten a las y los funcionarios de estructura, cuyo sueldo mensual neto sea mayor a los 50 mil pesos, a que donen el 20 por ciento de su ingreso mensual en los meses de abril, mayo y junio.

Un exhorto para que Senadores, Diputado(a)s, Gobernadores, Congresos locales, altos mandos de la AP y Organismos Autónomos, regresemos el 50% de nuestro salario de abril, mayo y junio a la hacienda pública para la atención de la contingencia por #COVIDー19mx

Señaló que el desafío que plantea esta contingencia sanitaria debe hacernos aprender de las grandes lecciones de la Historia y mostrar lo mejor del servicio público y ejercicio del poder, que es, sobre todo ponerse al servicio de quienes más han padecido la desigualdad histórica en México. Es momento, indicó, de tomar decisiones ponderando el bien común y la protección de las personas vulnerables, teniendo en cuenta la urgencia de la situación presente pero, sin perder de vista el mediano y largo plazo, resaltó.

La senadora reconoció que las restricciones a las actividades públicas, a la movilidad de personas, al comercio y a las oficinas, están previstas y calculadas conforme a criterios científicos, con sensatez y proporcionalidad.

El @GobiernoMX , adelantándose a escenarios de propagación descontrolada, ha tomado la decisión de determinar la Fase 2 y emplear las medidas pertinentes.

Con ello, se empleará todos los recursos necesarios para enfrentar al #COVID19.#MéxicoUnido🇲🇽 pic.twitter.com/XryESvl10c

Refirió que el soporte económico del país se encuentra en las pequeñas y medianas empresas, cuya actividad depende del flujo general de la economía, por lo que si se cierra la compuerta adelantando vísperas, “quienes se van a ahogar no son los que van en el yate del privilegio, sino los que van en lancha y todos los que dependen de ellos”.

Citlalli Hernández, resaltó que ante esta situación, lo que está en juego es el futuro del país. “Por eso me dirijo a ustedes, apelando a su nobleza porque sé que podemos colocarnos encima del interés particular y de la diatriba de la politiquería”, enfatizó. ”Hoy más que nunca México nos necesita y necesitamos convocarnos todas y todos a la corresponsabilidad y solidaridad”.

