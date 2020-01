CIUDAD DE MÉXICO.— La alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Néstor Núñez, realizó el 6 y 7 de enero ocho megaeventos en distintos puntos de la demarcación para ofrecerle a los niños y niñas un festejo de Día de Reyes inolvidable.

Con motivo del #DíaDeReyes, llevamos a cabo entrega de juguetes a niñas y niños de la #AlcaldíaCuauhtémoc, en diversos puntos de la demarcación.#AlcaldíaCuauhtémoc #PonerElEjemplo #EnEquipo pic.twitter.com/AynHLxBoNB

— Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) January 7, 2020

A través de un comunicado, la alcaldía indicó que dichos eventos se realizaron en: Plaza Ángeles, Jardín Boleo, Monumento a la Madre, Kiosco Morisco, Parque Pípila, Plaza 23 de mayo, Monumento a Lázaro Cárdenas y en las calles Toluca y Huatabampo.

Estos festejos se realizaron en el objetivo del aprovechamiento de los espacios públicos con acciones a favor de la sana convivencia y desarrollo entre vecinos de la alcaldía.

Te sugerimos: Retiran 4 toneladas de enseres de la vía pública en colonia Peralvillo

Además de recibir juguetes, los menores asistentes pudieron disfrutar de eventos deportivos y luchas; así como de actividades artísticas y culturales, además de diversos talleres.

La organización de estos megaeventos corrió a cargo de Participación Ciudadana, Direcciones Territoriales, Desarrollo Social y Concejales de la alcaldía, con el apoyo de las direcciones de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Servicios Urbanos, Gobierno y Administración.

Cabe recordar que la alcaldía encabezada por Néstor Núñez realizó las tradicionales posadas en la explanada principal del edificio sede, con el objetivo de preservar las tradiciones de la época y propiciar la convivencia familiar y vecinal.

Te recomendamos:

Alcaldía Cuauhtémoc alista centros de acopio de árboles de Navidad

AM.MX/dsc

The post Con 8 megaeventos, alcaldía Cuauhtémoc celebró el Día de Reyes appeared first on Almomento.Mx.