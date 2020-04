Con el ‘Himno a la Alegría’, vecinos animan a médicos del hospital “20 de Noviembre”

Gobierno mexicano no puede ser omiso ante la desaparición de millares de infantes en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.— Vecinos del multifamiliar Miguel Alemán, en la colonia Del Valle, salen todas las noches a sus ventanas para animar a personal médico del Hospital “20 de Noviembre” del ISSSTE, el cual se encuentra enfrente de estos edificios.

🎉🎊🎶📢 EN EL MULTIFAMILIAR CUPA UBICADO EN AV. COYOACÁN COL. DEL VALLE, LA ENERGÍA Y LA BUENA VIBRA ESTA EN EL AIRE COREAN EL HIMNO A LA ALEGRÍA 🎊🎶🎉📢 PORRAS Y Y GRITOS DE ÁNIMO PARA MÉXICO #COVIDー19 #quedatencasa #vivamexico

— VecinosDelValle (@Bj_comunidad) April 20, 2020

Los habitantes de este conjunto habitacional se organizaron desde hace unos días para salir a sus ventanas a las 9:30 horas y enviar ánimos y buena vibra, a través de aplausos, chiflidos, incluso entonando el ‘Himno a la Alegría’.

“Escucha hermano la cancion de la alegria/El canto alegre del que espera un nuevo día/Ven canta, sueña cantado/Vive soñando el nuevo sol/En que los hombres volverán a ser hermanos”, dice la letra de la canción.

#MULTIFAMILIARMIGUELALEMAN #ALCALDIABENITOJUAREZ #BenitoJuárez #unidosporelcupa #CUPA #multicupa #AlcaldiaBenitoJuárez #todoscontraelcoronavirus #todoscontraelcovid #MultifamiliarCUPA #Djnegro pic.twitter.com/kJtg0PcHGz

— ROBERTO M.J. (@ROBERTOMJ2) April 21, 2020

El Multifamiliar CUPA cantando el Himno a la Alegría. ¿Por qué es diferente al Cielito Lindo de Santa Fe? pic.twitter.com/CReFWowbh5

— Valentina Lara (@valentina_jlara) April 21, 2020

De acuerdo a vecinos de la colonia Del Valle, la principal razón de esta iniciativa, además de pasar unos minutos de distracción y darle color a la contingencia, fue apoyar a los médicos del hospital “20 de Noviembre”, el cual es uno de los que están recibiendo a pacientes contagiados con Covid-19.

En redes sociales, vecinos compartieron videos del ambiente de unidad que se vive en los edificios. Por ejemplo, Valentina Lara, vecina del multifamiliar, expresó: “Los vecinos se organizaron y decidieron salir todos los días a agradecer cantando con luces y porras a estos doctorxes y enfermexs (sic) que salen de guardia. Personas que arriesgan su vida y su salud todos los días”.

Los vecinos del multifamiliar que está frente al Hospital 20 de noviembre de #CDMX se pusieron de acuerdo para dedicarles una canción a los médicos que luchan contra el #COVID_19 #AzucenaxMilenio pic.twitter.com/z2jLcUoK7C

— Azucena Uresti (@azucenau) April 24, 2020

Desde que inició la contingencia sanitaria por Covid-19, capitalinos han blindado muestras de apoyo al personal médico que atienden pacientes con coronavirus. Los primeros fueron vecinos de Santa Fe, quienes entonaron ‘Cielito lindo‘.

Esto fue replicado unos días más tarde por vecinos de diferentes colonias del Estado México y alcaldías de la CDMX, pero con diferentes canciones. La más popular fue ‘Ramito de violetas‘, de Mi Banda el Mexicano.

De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, en México, el número de casos confirmados aumentó a 11 mil 633 pacientes y las víctimas fatales creció a mil 69. La Ciudad de México sigue a la cabeza como la entidad más afectada.

Te recomendamos:

CDMX suma 268 defunciones y más 3 mil casos de Covid-19

AM.MX/dsc

The post Con el ‘Himno a la Alegría’, vecinos animan a médicos del hospital “20 de Noviembre” appeared first on Almomento.mx.