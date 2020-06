Con tequio, intervienen la colonia Ampliación Asturias

CIUDAD DE MÉXICO.— Como parte de las acciones de rescate de espacios públicos en la alcaldía Cuauhtémoc, se realizó una jornada de tequio en la colonia Ampliación Asturias con diversas acciones de servicios urbanos. Los trabajos se realizaron sobre Avenida Andrés Molina, Calzada de la Viga y Calzada Chabacano.

A través de un breve boletín, la Alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Néstor Núñez, indicó que en la jornada participaron la Dirección General de Servicios Urbanos, la Dirección de Participación Ciudadana, la Dirección Territorial Esperanza Buenos Aires, y concejales de la alcaldía.

Personal de Servicios Urbanos se enfocó en actividades de arbolado, rehabilitación de la malla de la cancha Camecuaro, lavado de piso de dicha cancha; así como reforestación, balizamiento, pintura, reparación de banqueta, desazolve, bacheo, colocación de tapas de coladeras pluviales.

Mientras que la Dirección Territorial de la zona se encargó del barrido manual, poda, mantenimiento de áreas verdes, deshierbe y pintura.

Las jornadas del tequio continuarán realizándose en las colonias de la demarcación. Con estas jornadas se han intervenido las colonias Ex Hipódromo de Peralvillo y Atlampa, así como la Guerrero y Tepito.

También se han beneficiado a mercados de la Cuauhtémoc, entre ellos el mercado Beethoven en la colonia Peralvillo, destacando el cambio de 80 focos de la marquesina para dar mayor visibilidad y seguridad a los transeúntes durante la noche. También fue replicado en el Mercado Martínez de la Torre Zona y en el Mercado Cuauhtémoc

Esta semana continuamos trabajando muy de cerca con la ciudadanía, a través de los Comités Ciudadanos. Fortalecimos vínculos con países amigos como Colombia, y tuvimos jornada de servicios notariales para nuestros habitantes.#AlcaldíaCuauhtémoc #PonerElEjemplo #EnEquipo pic.twitter.com/ygb07cVHL2

— Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) March 9, 2020

Te recomendamos:

Cuauhtémoc mejora los espacios públicos de Atlampa y Ex Hipódromo de Peralvillo

AM.MX/dsc

The post Con tequio, intervienen la colonia Ampliación Asturias appeared first on Almomento.Mx.