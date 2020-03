Conecta Viva Aerobus a la Ciudad de México con La Habana

CIUDAD DE MÉXICO.- Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, en alianza con Merely Tours, operador turístico con más de 17 años de experiencia, anuncia sus nuevos vuelos chárter Ciudad de México – La Habana. Este servicio inicia el 28 de marzo con dos vuelos a la semana, operando miércoles y sábados.

Bárbara Cruz, Directora General de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo de Cuba, mencionó: “nos entusiasma recibir, una vez más, a Viva Aerobus en la isla. Su creciente oferta en nuestro país contribuye a impulsar el turismo, haciendo que más personas puedan disfrutar de los atractivos de Cuba”.

Viva Aerobus aterrizó en Cuba por primera vez en 2018 con la ruta Cancún – Camagüey, siendo la única aerolínea en ofrecer ese trayecto. Adicional a esta ruta, actualmente, la aerolínea ofrece de manera regular Cancún – Santiago de Cuba; así como los vuelos chárter Cancún – Habana y, ahora, Ciudad de México – La Habana.

“Gracias a la oferta de bajo costo de Viva Aerobus, hemos logrado que estos vuelos chárter permitan crear paquetes turísticos para vacacionar al mejor precio. Igual que Viva, nuestro compromiso es ofrecer las mejores tarifas y un servicio enfocado en el cliente a través de los principales Operadores del destino turístico cubano, como son Proturs, Viñales Tours, entre otros”, señaló Reinaldo Lugones, Director de Merely Tours.

Los vuelos serán operados con aeronaves Airbus A320 con capacidad para transportar a 186 pasajeros, aviones que forman parte de la flota más joven de México con una edad promedio de 3.4 años, ofreciendo los más altos estándares en seguridad y eficiencia.

“Estos nuevos vuelos reafirman el compromiso de Viva Aerobus por ofrecer servicios diversificados que se ajusten a las necesidades de cada pasajero y faciliten un transporte aéreo seguro y a precios bajos. Con este anuncio, respondemos a la creciente demanda de vuelos entre México y Cuba, fortaleciendo la conectividad internacional que genera beneficios y desarrollo para ambos países “, afirmó Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus.

Los pasajeros interesados en reservar este servicio chárter podrán hacerlo a través de los datos de contacto del operador https://www.merelytours.com/.

The post Conecta Viva Aerobus a la Ciudad de México con La Habana appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin