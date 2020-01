Confía PRD que con llegada de Pedro Sánchez Pérez-Castejón habrá diálogo y acuerdos que privilegien a los españoles

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) felicita a nuestro amigo Pedro Sánchez Pérez-Castejón por su investidura como Presidente del Gobierno de España, así como a las compañeras y compañeros del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos, que formaran el primer gobierno de coalición en la historia de su país.

Este instituto político reconoce que esto ha sido resultado de un largo proceso de negociaciones para dar fin a diez meses de gobierno, con un Ejecutivo en funciones que generaba inestabilidad y zozobra sobre la democracia española.

El PRD considera que el nuevo gobierno de coalición tiene frente a si grandes retos, como la crisis en Cataluña, pero confía que con el diálogo entre todas las partes se podrán construir los mejores acuerdos para la convivencia entre todas y todos los españoles y así desterrar de una vez y para siempre a todos los fundamentalismos que son, hoy en día, el principal cáncer de nuestras democracias.

La democracia española siempre ha sido un ejemplo a seguir en México y en el Mundo, y con la llegada al gobierno de Pedro Sánchez, lo seguirá siendo, ya que las mejores prácticas democráticas, como el diálogo y el acuerdo serán impulsadas dejando de lado los intereses partidarios y privilegiando el bien de la patria.

Así es como las democracias se consolidan y se les cierran las puertas a los extremismos o a los gobiernos de un solo hombre.

Por ello, desde el PRD se extiende un saludo a la militancia del PSOE y de Unidas Podemos, y se desea la mejor de suerte a Pedro Sánchez en esta encomienda tan importante para el pueblo español.

Nos sumamos a la frase del presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, para externarle los mayores de los éxitos en esta nueva etapa de la democracia española: “Todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río”.

