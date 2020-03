ESTADO DE MÉXICO.- Gabriel O’ Shea, secretario de Salud del Estado de México, confirmó esta tarde que en Tlalnepantla hay un hombre confirmado con coronavirus.

Lavarse las manos frecuentemente reduce el riesgo de infecciones respiratorias. #PrevenirEsSalud pic.twitter.com/smbjU5Borh

— Dr. Gabriel O´Shea (@Gabriel_OShea) March 2, 2020

Pese a que el hombre no presenta síntomas, las dos pruebas resultaron positivas, razón por la que se le considera portador del virus.

Mientras tanto, Raciel Pérez Cruz, alcalde de Tlalnepantla, reportó que el hombre ya recibe atención médica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

El hombre permanecerá en observación hasta el 7 de marzo.

#Recomendaciones para protegernos de las enfermedades respiratorias. #COVID19 #PrevenirEsSalud pic.twitter.com/oNhbT8umdr

— Salud Edoméx (@SaludEdomex) March 2, 2020

Te recomendamos: Confirman un caso de coronavirus en Sinaloa

Por otro lado, hay un matrimonio que viajo recientemente a Italia y presenta síntomas, razón por la que ya se les están realizando pruebas.

Ambas personas están aisladas en su domicilio en Xonacatlán, Toluca, mientras esperan los resultados del Centro Médico Nacional La Raza.

Mientras tanto, Gabriel O`Shea descartó que se viva una situación de emergencia por este virus en el Edomex.

Continúa leyendo:

Caso de coronavirus en Chiapas sí está confirmado

AM.MX/vgs

The post Confirman caso de coronavirus en Tlalnepantla y dos sospechosos en Toluca appeared first on Almomento.Mx.