Conmemoran el 53 aniversario del Tratado de Tlatelolco

CIUDAD DE MÉXICO.— Con un acto solemne realizado en el Cetro Cultural Ernesto Gómez Cruz, en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, se conmemoró el 53 aniversario de la adopción del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado de Tlatelolco.

“En el contexto geopolítico actual, el reunirnos para conmemorar el aniversario del Tratado de Tlatelolco no es un acto protocolario de rutina; sino un posicionamiento contundente por el multilateralismo, por la cultura de la paz y por la salvaguarda de la vida y la dignidad humana”, dijo en su discurso, el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López.

Añadió: “Hoy estamos aquí para honrar nuevamente la causa más justa de la humanidad: la paz internacional”.

Today February 14, marks the 53rd anniversary of the Treaty of Tlatelolco. In 1967 Mexico promoted the signing of the Treaty of Tlatelolco. This treaty allowed our region to become the 1st zone free of nuclear weapons.#TratadoDeTlatelolco #Nuclearban #EmbamexGuyana pic.twitter.com/es79nI482j

— EmbamexGuyana (@EmbamexGuyana) February 14, 2020

El acto conmemorativo se realizó en el teatro del Centro Cultural Ernesto Gómez Cruz, espacio que fue intervenido en el marco de la intervención integral de recuperación de espacios públicos, emprendida en la Unidad Nonoalco Tlatelolco. Desde este 13 de febrero, y hasta el domingo 16, el recinto cultural albergará las actividades académicas alusivas a la relevancia y vigencia de este tratado con el cual se promovió la desnuclarización en Latinoamerica.

Por su parte, Eduardo Jaramillo Navarrete, director general para la Organización de Naciones Unidas, y representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que en tiempos en los que las hegemonías, los poderes unilaterales y las voces xenofóbicas de los discursos supremacistas del pensamiento único, atentan contra la diversidad y el multilateralismo, ello es fundamental reforzar el papel de organismos como la Opanal, y en general, el papel de los organismos multilaterales en la contención de estas tendencias, que desde el discurso del odio, tienden a confrontar sobreponiendo la fuerza sobre la razón.

The Treaty of Tlatelolco made Latin America and the Caribbean the first densely populated region free of nuclear weapons. This effort was an initiative of #Mexico and was seconded by Bolivia, Brazil, Chile and Ecuador #TratadodeTlatelolco #Nuclearban pic.twitter.com/PeUf6aiSVQ

— Consulmex Denver (@ConsulMexDen) February 14, 2020

En tanto, el embajador Flavio Roberto Bonzanini, secretario general del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), mencionó que el tratado de Tlatelolco creó a la fecha el único organismo internacional, dedicado exclusivamente a la no proliferación de las ramas nucleares y el desarme nuclear, el OPANAL.

Fue el 14 de febrero de 1967 cuando el diplomático mexicano Alfonso García Robles concretó la política pacifista del país, al lograr la firma de dicho tratado, y cuando en su discurso, mencionó: “…sólo la movilización de la opinión pública mundial puede evitar una catástrofe mundial”.

“Más de medio siglo después de los compromisos antinucleares firmados en Tlatelolco, el potente mensaje de García Robles sigue vigente para todo el mundo. Solo la intervención de los pueblos comprometidos con el diálogo puede garantizar el futuro de nuestras familias y de nuestras generaciones futuras”, afirmó el alcalde.

On February 14, 1967, the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean #TratadodeTlatelolco was signed in Mexico. The 33 signatory States pledged not to develop, produce, house, own, transfer or use those weapons #NuclearBan pic.twitter.com/b81dibWzwL

— Embajada de México en Santa Lucía (@EmbamexSL) February 14, 2020

