Conoce ‘Dear Basketball’, el corto animado que le dio a Kobe Bryant un Oscar

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de ayer se dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento de la estrella de la NBA Koby Bryant en un accidente de helicóptero cerca de Calabasas, California en Estados Unidos. El deportista, además de lograr 5 anillos de campeonato, un MVP y su inducción al Salón de la Fama del Baloncesto, logró figurar en el mundo del entretenimiento gracias al corto documental Dear Basketball.

El corto animado Dear Basketball fue escrito por Kobe Bryant y animado por Glen Keane, uno de los más reconocidos y veteranos ilustradores y animadores de Disney. La música del corto fue compuesta por John Williams, quien también trabajó en cintas como E.T. Harry Potter y Star Wars.

El cortometraje dura poco más de cinco minutos y es narrado y protagonizado por Koby. En él cuenta la historia de un niño que juega en su cuarto a encestar canastas y sueña con convertirse en un jugador profesional de la NBA. El guion está basado en una carta que escribió el exjugador de los Lakers y en el poema con el que anunció su retiro del basquetbol.

Durante la entrega de los Oscar en 2018, el cortometraje de Kobe compitió con trabajos como como Lou, de Pixar, así como Garden Party, Negative Space y Revolting Rhymes. Sin embargo, el deportista estadounidense se quedó con la estatuilla dorada esa noche.

AMX/KMJ

